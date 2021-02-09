是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十八戊子火開日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、開業、會友

忌：置業、買地、堵塞

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、4、7

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

頭腦靈活，財運佳，可憑直覺於投資上獲利。

金牛

抽時間陪伴另一半，多溝通才能令關係和諧。

雙子

士氣旺盛，能在事業上一展所長，發揮創意。

巨蟹

求財意欲強烈，投資方面能夠作出果斷決定。

獅子

事業上要有咬緊牙關的準備，可望先苦後甜。

處女

心態懶散，處事勿拖泥帶水，否則有麻煩。

天秤

沒有心理負擔，宜傾生意，能輕鬆應對突發事。

天蠍

保持樂觀，按部就班地工作，有問題也能解決。

人馬

職場上受到束縛，感到不爽，宜保持平常心。

山羊

情緒不穩，易陷入金錢糾紛，放慢腳步較有利。

水瓶

行動力強，勇於接受挑戰，可於壓力下進步。

雙魚

有異性獻殷勤，宜大方應付，但要提防爛桃花。

【生肖運程】

相沖生肖：馬（20歲）

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）馬 健康弱

鼠

健康一般，提防心肺和血壓出事，飲食宜節制。

牛

抓緊時間，用心工作，但要提防踩入投資陷阱。

虎

運勢差勁，切忌貪小便宜，出行要步步為營。

兔

工作上少了煩惱，宜趁機為另一半製造驚喜。

龍

財運平平，理財要有分寸，花錢前要想清楚。

蛇

謀事有遠見，有利收支平衡，消除經濟煩惱。

馬

是日沖煞，健康運下降，要多留意身心狀態。

羊

記性好，投資眼光獨到，工作不乏發展機遇。

猴

有理想是好，但行事必須腳踏實地才能成功。

雞

說話經大腦，工作保持專注，好運自然來！

狗

宜跟另一半發展共同興趣，感情可望升溫。

豬

事業上多作部署，加強夥伴合作，成功在望。