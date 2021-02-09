東方日報C1：李施嬅晒巨鑽宣布嫁人

李施嬅趕在40歲前於社交網宣布與圈外男友C先生結婚！她冧爆表示男友很疼錫她，亦很包容這位大忙人女友，由於疫情關係，婚禮日期未定，加上今年工作排得滿滿，笑言會盡量Mark期結婚。而眾「胡說八道會」姊妹就催她生B！

今個星期即將踏入40歲的藝人李施嬅，於生日前報喜，宣布踏入人生另一階段，與相識多年的圈外男友C先生結婚。她昨日於社交網分別晒出無名指戴「巨鑽戒」、被男友牽手的照片，以及她正在錄音的相片，留言：「牛年一定會更好。因為有這樣的新嘗試，也有甜蜜的新嘗試。Good night！」並標示「#ISaidYES」，宣布被求婚成功。

度期今年內完婚

前兩年施嬅離開工作了16載的無綫，之後簽約美國經理人公司並向荷里活進發，憑微電影《Once More》成為雙料歐美影后，之後在有「加拿大奧斯卡」之稱的頒獎禮中獲提名「女配角」獎項，成績相當理想，但她並沒有放棄香港事業，簽約邵氏成為旗下藝人後拍攝劇集《金宵大廈2》。

施嬅曾自認是工作狂，要找到包容自己經常四圍飛、又可互相扶持的男友是很難的事。昨日她受訪時坦言很感恩遇到C先生，她說：「其實我哋識咗好幾年，大家一齊好開心，都好感恩佢對我工作上嘅支持，佢真係好錫我，要包容我平時顛倒嘅時間同成日飛嚟飛去真係唔容易，我都希望唔好畀咁大壓力佢，好開心終於可以同大家分享呢個好消息。（幾時舉行婚禮？）未搞住，要等疫情過後先再搞，日子未定。（佢係中國人？）係呀！佢係喺外國長大嘅，亦係圈外人，感激大家畀我哋一啲空間。」問到是否拍完加拿大劇集就收工籌備婚禮？她即笑說：「其實我仲有啲嘢要拍㗎！依家因為疫情，好多嘢都鋪排緊，今年依然係好忙嘅一年，不過我會盡量mark個期去結婚。」

胡定欣姚子羚催生B

婚訊曝光後，圈中好友紛紛祝賀，包括佘詩曼、岑麗香、袁偉豪、黃翠如等，而「胡說八道會」好姊妹胡杏兒留言表示不用再守住這個秘密，期待施嬅的婚禮之餘，自己亦趁這段時間減磅，胡定欣、黃智雯、姚子羚、胡蓓蔚亦很開心，智雯大讚他們是perfect match，子羚亦祝他們幸福快樂、白頭到老、早日生BB。胡蓓蔚說：「我哋識佢未婚夫，係個好好嘅男仔，交畀佢手上，我哋好放心！」定欣更開心地表示：「好恭喜佢，終於搵到個咁錫佢嘅終身伴侶，希望佢完成晒手頭上嘅工作快啲返香港，快啲結婚同生BB！」而趙希洛透露見過施嬅的未婚夫，大讚「好好仔」。

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