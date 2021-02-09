【李居明大運同行】今日要掉棄家中雜物

今日緊記要「清潔」及「執拾」四字，是中國傳統文化最重要的改運日。

每個女生一定要知道，高跟鞋就是「丁火」，代表搵錢的密碼，「丁」代表添丁，女生添丁便能生旺財星。因此，女生擁有愈多名牌高跟鞋，財富愈豐厚。那麼多少對鞋為之吉數呢？丁火是四數，所以，每個幸福的女人一定擁有四對或以上，代表財富的斗零踭高跟鞋。以上回答讀者有關「鞋」的提問，家中的鞋是「和諧」的「諧」，今日執拾好你家中的鞋！

相信大部分女生都會買名牌手袋，謹記在睡房中，以指南針找出西南角位置，設置一個櫃來擺放名牌手袋，而每個手袋內要擺一封放有現金的利是，最好是港幣，如果你賺美金，就放美金。每個手袋內如果有封利是的話，代表每個手袋都能為你招財，變成財箱，外加一張三角形紅紙，化今年西南的是非便可。

此外，別忘了每個銀包內，信用卡的數量以四數為準，才能招財。所以除了身份證之外，所有信用卡加起來最好是四數，四數代表「丁」，又是發達之數。「四」的複數是「八」，所以擺放四張、八張，甚至十二張信用卡都可以。

家居中的走廊和露台必須保持暢通和乾淨，千萬別堆放雜物，否則容易影響家庭成員的血管或心臟健康。拿走你家中走廊的鞋盒及不潔雜物吧！

女性戴戒指可謂一個聰明的風水效應！把手指全部伸直，如果指縫隙大代表漏財，反之手指併攏，指與指之間無縫隙即代表儲到錢。其實女士們戴戒指便可封住縫隙，即是說戴戒指的女生通常比較富有，以及容易招財，這便解釋了為何女生那麼喜歡鑽石戒指！男士們，只要你買一隻鑽石戒指送給太太和女朋友，讓她戴上手，就不會那麼容易散財，可以補財，將漏掉的財運補回來。

很多沒拍拖的女生都是鼻扁扁的，這在相學上除了代表「人笨」及「無智慧」之外，亦代表無夫運，也沒有吸引異性的魅力。女生的鼻樑，亦是財富的指數。鼻高女生必有財力雄厚的男友作後盾。

男性不結婚永無發達，震驚嗎？男性如何駕馭成功人生，明日揭示最靈驗的改運法！