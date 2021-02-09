以前講買外賣，會覺得配搭好簡單又或無咁好食，時下的外賣變得多元化之餘，還因應特別節日而加料，賣相精緻又好吃，無論是新年或情人節，都方便大班親友或情人開心Share。

宴客之選

新年要招呼親友，一桌好酒好菜少不了，若然要夠壓場，不妨考慮香港四季酒店推出的6道菜新年外賣菜單，當中包括燒燒味拼盤、紅燒澳洲和牛面肉、牛肝菌瑤柱燉螺頭湯、天白菇扣南非五頭鮮鮑魚、生炒糯米飯及杏仁茶湯圓，客人可選擇4或6人分量，提早預訂就可於2月11日至15日提取。

迷你佛跳牆

矜貴的中菜，往往給人貴價的印象，而且每道菜式都是大堆頭，小家庭可能無福消受。IKEA於這個2月推出了堂1食和急凍包裝的迷你的佛跳牆，內有海參、杏鮑菇和雞肉等，買回家整熱吃都無問題。即使一人一盅，價錢亦相當親民，偶然豪食一次最是滿足。

好意頭福籃

別以為新年只得盆菜適合和親友分享，中環國金軒推出4位用的國金豐盛年菜福籃，就包括一籃子的好意頭粵菜，內有芝士焗龍蝦、油泡海斑卷、鮑汁鵝掌花菇、髮菜蠔豉蒸柱脯、榆耳素燴和精緻甜點錦盒，優雅的食物籃夠晒精緻，食物籃還可循環再用。

燭光晚餐

情人節外賣菜式除講求精緻，如果還有美酒及裝飾配置，氣氛即時提升。尖沙咀COBO HOUSE推出的情人節盒子，選用層高的木製便當盒，內裏擺放了紅蝦和西班牙的頭盤，主菜是法國鴿子或比目魚，甜品則是白朱古力慕絲配覆盆子。選擇2盒的話會附送香檳和蠟燭，木盒清洗後可重用，作餐具或野餐使用都得。

星級之選

米芝蓮一向是美食的指標，剛成為米芝蓮二星的TATE Dining Room ，就推出多款選擇的3層外賣盒子，「Ode to Bee」情人節禮盒內有來自歐洲的鮮花，第2層和第3層有多款甜點。情人節美食盒分1位和2位用，由麵包籃到前菜、主菜和甜品一應俱全，包括魚子醬藍蝦配紫椰菜花忌廉、紅酒燴牛肉和蜂蜜熱情果蛋糕配馬卡龍等，每層都有驚喜。

水晶壽司

新年和情人節多是中菜或西餐，想要有新鮮感，不妨揀選其他菜式。日式食府Shiro推出情人節刺身水晶壽司拼盤，內裏有牡丹蝦、油甘魚、三文魚、帆立貝刺身外，還有特別設計的帆立貝配玫瑰魚子水晶壽司和吞拿魚配鰹魚汁水晶壽司，表面上的啫喱選用清酒和其他食材製作，晶瑩剔透，還可可配天空之月 樽熟梅酒享用，一拼外賣回家最方便。