情侶必遊！3大浪漫滿瀉景點

今年情人節，各位情侶只可以疊埋心水留港消費，悶係有啲悶，不過健康要緊。疫情過後，正所謂天天都是情人節，想去邊都得啦！為大家帶來法、日、烏三國專為熱戀情侶而設的景點，全部都浪漫滿瀉兼IG-able，不妨先做定資料搜集，遲些與另一半去玩番夠本！

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愛的牆壁 情人節鎮

要數浪漫之都，大家都會想起法國巴黎。當地到處都有醉人的風景，其中位於蒙馬特地區阿貝斯站（Abbesses）旁的小廣場內，便有一幅由612塊寶藍色瓷磚構成的愛牆（Le mur des je t'aime），由Frederic Baron及Claire Kito兩位藝術家於2000年完成，特別之處係上面用331種字體、250種語言寫上「我愛你」，成了戀人們超熱門的打卡地。情人節的法文是Saint Valentin，距離法國巴黎約2小時車程的La Champagne Berrichonne地區亦有一個小鎮以此命名。該小鎮多年來於2月12日至14日會布滿情人節布置，鎮上有教堂、情人亭、售賣情人節禮品的商店，及榮獲米芝蓮一星的餐廳Au 14 février，情侶們更可到小鎮的市政廳領取愛情見證書，待疫情好轉重新舉辦活動時，值得去觀光一番。

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日限兩次 閃現沙洲

日本香川縣的小豆島是瀨戶內海的第二大島，以生產醬油、橄欖而聞名，島上有個極受情侶嚮往的景點：天使的散步道（Angel Road）。它其實是小豆島的前島連通旁邊余島的細長沙洲，由於潮汐現象的關係，這條沙洲之路一天只有兩次會浮出海面，據說與心愛的人手牽手一起走過此散步道，就會有天使降臨並會達成願望！這裏亦是全國票選最適合求婚的浪漫場所之一，並有多齣日劇及電影前來拍攝取景。散步道旁邊的弁天島頂部設有約束之丘展望台，這裏有一個讓情侶攜手敲擊、代表此情不渝的幸福之鐘，你更可以在土庄港前的觀光詢問處購買繪馬並在此掛上許願，幸福感滿瀉！不過潮退時間每天不同，出發前記得到先到小豆島的觀光網站確認。

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超美鐵道 攜手漫步

另一個浪漫指數爆燈的景點，要數烏克蘭的愛情隧道。該隧道位於西北城市羅夫諾（Rivne）的小鎮克列巴尼（Klevan）內，本身只是一條連接旁邊Orzhiv小鎮、全長6.5公里的私人公司運送材料用鐵路。沒有載人的火車經過，正常應該不會受人注目，但步行約500米後，便會有被翠緣植物包圍的隧道畫面出現，而且隨着四季變化，更有紅葉及白雪點綴，確係美不勝收。加上有「跟情人牽手走過會願望成真」之類的傳說助興，透過社交媒體廣泛流傳後，吸引國內外的旅客紛紛湧來打卡，不少情侶更專程來拍攝婚紗相呢。不過要注意，鐵道每日還是有數班列車不定時往來，雖然行駛速度偏慢並且會鳴笛提醒，但大家記得要盡快撤出路軌。

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