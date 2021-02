馬來西亞女神林明禎出名擁有天使面孔兼魔鬼身材,原來佢家姐林詩枝(Brandy)一樣咁正,喺社交網人氣高企,坐擁19.1萬追隨者。

31歲嘅Brandy成日喺社交網開心Share同明禎BB嘅合照外,最緊要係有大量索相放題,真係張張都咁正。唔講唔知佢已經貴為人母,而佢又喺社交網發功,晒出一件頭超Deep V泳衣照,仲話:「I miss you so much beach !」惹巴打無限遐想呀!