新年換新「底」　又靚又好意頭！

過兩日就是年三十，唔少人會趁機換新「底底」，務求去舊迎新迎新歲，攞個好意頭！講到換新底，女士們通常都首選象徵大吉大利的紅色設計，但其實一些以黃、紫、粉紅等明艷色彩打造，又或是加入花卉圖案及喱士細節的款式，也能輕易穿出嬌美姿態。如果有選擇困難症，咁就一於買齊咁多隻色，輪流着旺住過牛年啦！

紅、金好意頭

雖則紅色寓意鴻運當頭，但要成個利是封咁由頭紅到落腳，卻並非人人可以駕馭，不過紅色內衣就唔同講法，既可散發性感魅力，又能低調地迎來好運。若不敢挑戰火辣辣紅色，可另選代表金銀滿屋及財源滾滾來的黃色內衣，夠亮眼之餘，也十分好意頭。

粉紅旺桃花

紅黃兩色不是你的至愛？象徵浪漫愛戀的粉紅色又是否合心水？這個清新嬌嫩顏色是春日時裝的大熱色，而且深淺不一的粉紅如桃紅、淡玫瑰紅或櫻花粉紅穿上身後十分顯白，輕易帶出女性朝氣活力和甜美一面。

大紅大「紫」賀新歲

代表着吉利的紫色，向來受女生歡迎。全因淺紫充滿青春浪漫氣息，深紫帶有成熟性感女人味，各有不同魅力，只須揀啱合身剪裁和心水款式，穿上身後必能大紅大紫，由內靚到外！

花開富貴靚爆鏡

中國人過年喜歡在家裏擺放年花，取其花開富貴之意。其實將花卉圖案設計成內衣，着上身同樣好意頭。配以若隱若現喱士、緹花刺繡、絲緞或立體花飾點綴，穿上身後如花嬌美，更精神爽利。