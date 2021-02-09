東沖有料到：新年無敵獎門人

所指的並非曾志偉主持的電視節目《獎門人》系列，而是泰國曼谷的新春景況。

之前曾經提及，泰國人過農曆新年恍如西方人過萬聖節，就算未到新年，有部分泰國人願意花上大量金錢購買由時裝設計師設計的新年春節裝，並會打扮得花枝招展上街。而大家心裏都明白，這些衣服只會穿着數天而已，但他們也不介意花上這些金錢，只要穿上後打卡留念便相當高興滿足，畢竟農曆新年一年只得一次， 最緊要誇張及開心！拍了照放在社交媒體，無論自己及朋友都高興，何樂而不為呢！

當然，能購買這些服裝的朋水也非等閒之輩，這些服裝一套要花上THB8,000（約HK$2,051）至10,000（約HK$2,564）不等（雖然部分新春裝就算免費送給你，你也未必敢穿上街！），對低下階層的朋友來說，可能已經是一個月的工資，但泰國也有不少中產願意花錢在這些衣服之上。尤其今年唐人街的年度新春慶祝節目已取消，未能與眾同樂的情況下，惟有娛己娛人，把自己變身成獎門人，不夠浮誇的都不穿上身！再者現時前景未明朗，牛年的情況大家也沒有頭緒，不少人索性今朝有酒今朝醉，來一個先聲奪人、令人側目的農曆新年打扮，至少對自己及青春無悔啊！

其實我也很有衝動買一套新年春節裝，無奈自己朋友少、又沒太多交際應酬，穿了也只能在家影相呃Like、或給家中的貓咪欣賞，所以最後也打消了這個念頭。 其實只要身體健康、疫情早日結束及世界和平的話，過一些平淡兼平靜的生活也Very Good啊。

胡慧沖