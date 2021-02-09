姚子羚被批有桃花　陳山聰順勢催婚

藝人陳山聰與姚子羚出席無綫收費台節目《師父有請》記者會，席間堪輿學家麥玲玲批算單身的子羚有桃花，指她寶物尋歸底！將首年與兒子度歲的山聰，表示疫情關係不會帶他出外拜年：「太太封閉式唔畀個仔出街，除非出去打針，小朋友唔可以戴口罩，出街都危險，所以今年媽咪會嚟我屋企拜年。（準備家庭新年裝？）唔會，本來以為新年好凍，準備咗件棉襖畀佢，點知原來新年好熱，好在子羚送咗件衫仔啱晒！」

而子羚則表示會與「胡說八道會」好姊妹到胡蓓蔚家中團拜，她說：「每年都會去佢屋企𢭃利是，非常唔知醜，亦畀佢哋鬧咗好多年。」在旁的山聰隨即揶揄她：「施嬅都搞掂啦，你快啲啦！」子羚即說：「感情事隨緣。（話你翻撻前度Raymond？）今日唔講啦，講施嬅啦！」

談到施嬅於生日前宣布婚訊，子羚也戥她高興，問到是否一早獲悉？她說：「之前知佢訂婚，但唔知佢尋日公布婚訊。（有冇見過施嬅老公？ ）我哋都見過，亦認識佢，對方係一個事業有成、認真工作同心地善良嘅人，識講廣東話同英文，仲有頭髮添！」

相反剛與施嬅合作完《金宵大廈2》的山聰，卻坦言完全不知道對方婚訊：「連佢拍拖都唔知，收得好密，都係睇社交網先知，又即刻同佢求證，佢一定行大運㗎啦，其實《金》劇好旺我哋，拍第一集時我結婚，依家拍第二集就輪到佢，希望佢快啲生小朋友啦！」