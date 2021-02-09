聯乘新品　添新意新味

當不同範疇的品牌或人物作聯乘，推出新品時，總會讓人期待。尤其是看似風馬牛不相及的品牌，也可以來個創意聯乘，無論是應節的食品、用品、小食等統統都有，放長假前不妨放肆消費一番。

精選靚扒

情人節想和對方在家玩煮飯仔，又或新年在家聚會又想吃西餐，一塊靚牛扒不可少，Morton’s The Steakhouse 和乾式熟成牛肉專門店 The Butchers Club 合作，推出網上牛扒訂購，當中有11款美國USDA濕式熟成牛扒選擇，如肉眼、免翁牛柳、上等腰肉、帶骨肉眼牛扒等。若想和朋友開心Share，可選不同組合的配搭，購滿指金額可獲免送貨。

簡約風蘿蔔糕

新年很多人都會在家動手整蘿蔔糕，但若然有人幫你預備好材料，更加事半功倍。大師姐和無印良品聯乘，推出蘿蔔糕手作包，內有北海道瑤柱、冬菇、臘腸、臘肉、白蝦米、無味精清雞湯和粘米粉等，大家只要加鮮蘿蔔便可製作，之後將食品放在琺瑯食物保存盒蒸煮便成，成品用料上乘又透出簡約的風格，自家製又有滿足感。

外賣送揮春

去食米線，若聽到「墨硯」、「畜性」、「實小勒」等，可能會覺得好有親切感，仲一定知店舖叫咩名。譚仔雲南米線不時有新搞作，最近就和卡通人物癲噹合作，推出一套4款的創意揮春，當中的吉祥句子以米線的配料作靈感，有趣的和氣生菜、搣甩懶肉、笙體健康和金生滿屋，讓人會心微笑。客人只要於分店選購外賣自取，就可免費獲贈一套。貼在家讓Q版譚仔姐姐和食材日日夜夜包圍你。

啡香萌貓

上環富新舊交融的文化氣息，除有很多精緻的咖啡店，也有極富藝術氣息，若然能邊嘆咖啡邊欣賞藝術，感覺很悠閒。咖啡店stain+ 不單有各種新鮮烘焙的咖啡，更有特別的Coffee Omakase和專屬咖啡的客製調配服務，店舖亦不時和本地藝術家合作，最近就和本地插畫家LeonLollipop合作舉辦「C for Coffee，Seek for Cats」藝術展，當中超過10幅畫作，一幅「Catpuccino」更是首次公開展出。在這個新年，兩者合作，以可愛的貓咪做主角，推出限量咖啡掛耳包禮盒及賀年利是封，大家可邊飲邊揀。

「素」出京川滬菜

過時過節大魚大肉，偶然菇素對腸胃都好，翡翠拉麵小籠包和Green Monday推出「翡嚐新素」的新菜單，將多款經典的京川滬菜式變成素食。以不同的植物物製作的「翡嚐小籠包」、「善玉雲吞湯」、素肉丸「七味團圓」，西湖牛肉羹變西湖翠玉、京醬肉絲成為絲絲京喜等，味竟相若但變得輕盈更健康。

惹味麻辣果仁

港人對川式麻辣的喜愛毋庸置疑，辣醬品牌翠宏的辣醬一向有水準，適合用來拌飯或菜式的紅油拌菜料、辛香椒麻的青花椒醬和適合製作雞煲的麻辣醬，真係諗起都流晒口水。近日品牌和鯉魚門紹香園合作，用上述3款辣醬，推出滋味麻辣開心果和惹味麻辣腰果，辛香又刺激，用來作新年果仁小吃，也是不錯選擇。

心形老婆餅

提到情人節蛋糕，大家多想到西式設計，估唔到中式老婆餅吃得多，來到新年和情人節都要變身。恆香老餅家和昂坪360合作，推出應節的心形老婆餅，散步或用餐後一齊食，感覺都有創意。