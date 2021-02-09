半年冇返港！溫碧霞同老公小別勝新婚：變番初戀

藝人溫碧霞到電台宣傳，透露有半年沒回香港，留在內地工作，笑言回來後與老公有小別勝新婚的感覺：「好sweet，好掛住佢哋，仔仔一見到我都衝過嚟錫。（老公唔會詐型？）佢冇，今次好似變番初戀咁，更珍惜喺埋一齊嘅時間。」她又指在香港過完年後，月尾又要再回內地拍電影《731》，5、6月就會回來拍自己工作室的電影《我們的18歲》，透露《我》講述1個少女的成長故事，入面都有少少真人真事：「唔只我，都有身邊人嘅故事，我細個屋企管得好嚴，所以就反叛、離家出走，點知就畀星探發掘拍戲，一直到依家，都好感恩。」

她又坦言為回香港見家人，推了內地很多工作，問到損失了多少錢？她笑言：「我呢半年嘅工作已經好充實，差唔多做咗1年嘅工作。」她亦謂新年願望是希望疫情快些過。

另外，講到她之前上載在豪宅內拖住馬的相片，被指是其寓所，她即澄清高呼：「唔係我屋企嚟㗎，好誇張，因為嗰次喺內地做直播，有啲老闆借咗別墅出嚟拍，馬主車咗隻馬嚟畀我拍，覺得好型，大家唔好誤會，我喺內地冇屋企。（網友話你炫富唔開心？）又冇，流言蜚語已經慣，大家睇完開心就ok。」