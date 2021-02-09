「模界小龍女」咁嘅樣？！36A李紫彤微波乳牛險露暈

26歲𡃁模李紫彤（Crystal）原本去年書展推處女寫真，但因疫情爆發而煞停，計劃推至今年，但之前拍攝的8輯相，頓時覺得舊，只保留其中3輯，最近忙於拍攝新相，加入扮牛造型應牛年，今日她冒大風只穿乳牛比堅尼在中環碼頭宣傳，認真搏到盡，但拍照時因動作過大，比堅尼不停下滑疑左右露暈，對於宣傳寫真以「模界小龍女」稱呼自居，她說是外國粉絲對她的稱呼：「可能我打碟時風格另類啲，成日着白衫，似仙女。」身材36A-24-32的她，自言不豐滿「我唔大胸，但唔使學人，大胸就唔係自己，每個人都有優點。」

Crystal現職除了打碟及做舞蹈員外，亦有為唱歌老師伴奏，本身考獲鋼琴演奏級的她，亦希望以彈鋼琴為賣點，令觀眾留下印象。她透露會先出寫真月曆，書展時再出寫真，以牛、水、叢林和內衣為主題，對於乳牛造型，她說：「自己都鍾意飲牛奶，對皮膚好，乳牛好有新鮮感覺，第一次出寫真，尺度唔會好大，有幾張感覺似全裸。（頭先疑露暈？）我無發現，好彩化妝師醒目幫我整番。（你伴奏時驚其他人用有色眼光對你？）唔需要理人，出寫真好正常，又唔係傷天害理，我想入呢行，預咗。」