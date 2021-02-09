湯怡過大禮齋坐唔畀郁　麥秋成跟足傳統

上月月尾，湯怡（Kathy）及麥秋成於社交平台上載甜蜜婚照宣布結婚兼即將榮升父母，並表示會入紙排期註冊，早前二人的擬結婚通知書曝光，今個月會舉行小型婚禮。婚期臨近，今日（9日）下午已完成過大禮儀式。

一張大枱都擺唔晒

二人過大禮儀式跟足傳統甚有睇頭，大堆禮品，包括大筒花膠、瑤柱花菇、龍鳳鈪、金豬牌、首飾、中式禮餅、巨型生果籃、紅酒、椰子等，多到一張大枱都擺唔晒。提到過大禮情況，Kathy笑言自己乜都冇做，只是齋坐：「我都係坐喺度㗎咋，哈哈，冇人夠膽畀我做嘢。就算我想幫手，佢哋都會話：『你唔好呀你唔好呀……』不過都好嘅，呢段時間大家都係當我一個公主咁對待。再加上秋明（麥秋成弟弟）係wedding planner，所以好多嘢都係佢幫我哋manage。」

問到身體狀況，Kathy說：「我覺得呢個感覺好奇妙，自己都好興奮，暫時未緊張，反而會同啲朋友，或者家姐傾吓生完之後bb之後會點，好多知識依家吸收緊。同埋都睇好多媽媽書，譬如坐月嘅時候應該食啲乜？懷孕期身體上會有啲乜嘢變化？同埋會補充好多supplement，希望可以有足夠嘅營養畀BB。」

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