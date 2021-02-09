神之子聯名　TROPHY ROOM x AJ1 Chicago

近水樓台先得月，美國波鞋店TROPHY ROOM主理人Marcus Jordan貴為籃球之神Michael Jordan個細仔，除咗可以輕易得到好多非一般人可以擁有的特別版Air Jordan外，他亦曾經試過多次用上TROPHY ROOM名義打造限量發售的聯名版Air Jordan，父子齊心聯手掘金。

日前，TROPHY ROOM終於正式發布將於2月10日推出限量12,000對的TROPHY ROOM x Air Jordan 1 Chicago，鞋身紅色皮革及白色中底同樣經舊化處理，並採用上白色縫線與原版作出區分，半透明鞋底透出4顆星星圖案，而鞋踭更有Michael Jordan簽名圖案，整體設計十足近年不停於拍賣會上創下天價成交、附有親筆簽名的Michael Jordan「Game Worn」版本，波鞋迷記得2月10日上午10點（美國東岸時間）登入www.trophyroomstore.com登記抽籤，當日下午5時23分就會公布可以入手波鞋的幸運兒。