宋仲基撐《青龍獎》　李侑菲晒腿撼低V徐宥利

韓國影壇盛事《第41屆青龍電影頒獎禮》原定去年12月11日舉行，受疫情影響延至今晚，並改為網上直播進行，男神宋仲基驚喜現身擔任開場嘉賓。而憑韓片《鋼鐵雨2：核戰危機》有份爭最佳男配角的劉延錫則與金慧秀擔任頒獎禮司儀，2人挽手行紅地氈，金慧秀以露肩裙上陣。

女星徐宥利穿上超Deep V的性感白裙現身；李侑菲則以紅色高衩裙晒腿搶鏡。至於最近主演熱播劇《哲仁王后》的女星申惠善亦有份爭女新人獎，她與高雅娜及新敏娥同樣以黑色裙亮相，而有份爭影后的金喜愛亦有亮相紅地氈。男星方面，有份角逐影帝的李炳憲、鄭雨盛及李政宰亦有現身撐場。

李炳憲主演的電影《南山的部長們》入圍「最優秀作品獎」、「導演獎」、「最佳男主角」、「最佳男配角」及「最佳工作人員」等10個殊榮，成為最多提名的電影。而影帝影后方面，《南》片的李炳憲將與《收屍人》劉亞仁、《魔鬼對決》李政宰、黃政民，以及《鋼鐵雨2：核戰危機》的鄭雨盛爭影帝。金喜愛則憑《致允熙》與《誠實選舉媽》羅美蘭、《夢魘》新敏娥、《抓住救命稻草的野獸們》全度妍及《82年生的金智英》鄭有美爭影后。