【放長假】好吃好買好去處

聽日開始放農曆新年假，一連幾日點都要外出逛一逛，掃掃貨食餐好！港島區推介位於天后嘅全新飲食新地標，嶄新銀座式餐飲主題商廈，可以一站式吃個夠；如果係九龍區嘅朋友，當然唔可以錯過西九大型商場，雲集多個餐飲及時尚品牌，最最最重要係，好多知名食府均推出新年套餐及菜式，可以一家大小或好友擦餐勁兼肥年。

搶逛全新銀座式食廈

如果巴絲打鍾意食，又鍾意試新嘢，就不要錯過去年底才開業嘅Park Aura 亨環‧天后」，以銀座式餐飲主題設計而成嘅商廈，集本地及異國美食嘅美食市集Food Loft，有兩層共14間餐飲店舖，必到「人氣輕食專區」，有多間人氣小店如韓國過江龍人氣街頭小食店阿里郎熱狗棒，招牌邪惡芝士「拉絲」炸熱狗香腸，加上多種口味醬汁，令人回味無窮。而德利酸菜魚則有輕量版，自己「獨享」亦夠滋味；而位於寧靜角落嘅Caffé Kenon，主打賣相精緻嘅意式咖啡與蛋糕，咖啡控打卡放空一流。

此外，位於2樓嘅Feast Market，則雲集多種優質本地及產地直送食材，包括元朗鬼巴士滷味、日本手工拉麵、養生素湯包等，買返屋企再享受入廚樂。大家也可以乘機入手幾款賀年禮盒送畀自己或好友，好似景盛莊本地純手工陳皮冰糖燉檸檬，於本地工房以炭火慢燉14至16小時，特別適合派對連場嘅日子飲用，潤喉下火。又有法國鵝肝醬、手撕法國鴨肉醬、油浸鴨腿等法式滋味，選購3件更有9折優惠等，吃貨們就不要錯過了！

食店雲集打卡開餐

如果巴絲打住九龍或新界，應該同小編一樣唔想過海，那就留在九龍大場吃買玩逛個夠吧！位於西九龍嘅ELEMENTS圓方今年以新春以花卉為靈感，由即日至2月28日期間置有「萬紫嫣紅花開富貴」嘅花藝裝置，於金區打造得繁花似錦，場內更設置了7米高嘅巨型花燈，穿透式設計可以欣賞到花燈內嘅十多朵大型立體牡丹花，花旁更有多個以花卉圖案編織而成嘅銅錢，祝願新一年豐衣足食、財源滾滾，一家大小可以趁機遊「花」園，賞完花逛完商場打完卡，當然要食餐好。場內有多多間食肆趁農曆新年將至推出別具特色嘅新年套餐及菜式，好似LE SALON DE THÉ de Joël Robuchon就大玩East Meets West，推出農曆新年限定「水果蛋糕禮盒」，以青蘋果、橙、水蜜桃、車厘子及柚子等水果為造型，配上幼滑慕絲或朱古力，並飾有大大個「福」及「大吉」等吉祥字眼，以法式風情送上新春祝福。

如果想同屋企人開開心心食氣氛，撈起絕對係不二之選，由HABITŪ就推出嘅「炙燒三文魚撈起」，以挪威頂級三文魚為主打，加入多款色彩繽紛嘅天然健康食材及酸梅麻油醬汁，口感及層次都非常豐富。想試新嘢？泰式盆菜點睇？由Mango Tree推出嘅「泰式四喜開運盆菜」，有多款泰式美食，包括招牌海鮮冬蔭功、香濃黃咖喱牛筋腩、醒胃酸子鮑魚雞及地道泰式滷水豬手，有盆滿缽滿之寓意；場內多間食肆更推出精選外賣自取優惠添呢！