《姐姐2》銳不可擋　不可不睇6位「30路」索女

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今季加入多位港人熟悉嘅女藝人，好似香港代表容祖兒、張栢芝、大陸天后那英等，不過長江後浪推前浪，今季仲加入大批「30路」女藝人，位位各有特色才藝出眾，竟然仲有「姐姐」唱贏公認係「大魔王」嘅Joey，又真係估你唔到喎！

有「黑美人」美譽嘅32歲歌手吉克雋逸，一出場就吸引大眾眼球，皆因佢係彝族人皮膚零舍黝黑，2012年拎《中國好聲音》季軍嘅佢次次爆肺演出，觀眾聽得過癮之餘仲有視覺享受，經常以性感歐美造型又唱又跳，上集更拉埋周筆暢大玩單腳高踭鞋跳舞，成功拎咗全場第1。

同樣係《中國好聲音》出身嘅31歲陳梓童，去過韓國做近3年練習生，主打唱Rap Hip Hop到爆，佢喺《姐姐2》Solo表演時，更以4分領先出名全能嘅容祖兒，簡直就係越級挑戰。而佢當晚嘅演出，成功為佢帶嚟無限人氣，大陸網友狂讚佢係滄海遺珠，大嗌此姝只應更上有！

講完唱得之人，依家就嚟個禾稈冚珍珠嘅演員宣璐，做得全場最Young姐姐嘅佢，其實都已經30歲，2019年因參演人氣古裝劇《陳情令》而成為「國民師姐」，升呢做女神嘅佢以為星途閃亮，點知轉個頭遭到網絡欺凌形象插水，舞蹈員出身嘅佢今次喺《姐姐2》終於畀觀眾重新認識佢。

31歲女演員李菲兒喺《姐姐2》未開播就先聽到佢個朵，事關佢係黃曉明前女友，曉明又係《姐姐2》主持，2人加埋Angelababy有住千絲萬縷嘅轇轕，今次仲要係李菲兒同黃曉明分手多年後首次同台，即刻鬧到滿城風雨個個出晒聲明咁，最後搞到黃曉明退出節目，真係行過路過都唔可以錯過呢個「世紀合作」呀！

現年34歲嘅女演員蔣璐霞，係節目中唯一一位中性「姐姐」，拎過百花獎最佳女配角，不過今次佢就因為中性打扮令佢成為「萬綠叢中一點紅」，觀眾緣勁都唔止，佢仲因為一個舞台空翻，令到全場「姐姐」為佢尖叫為佢瘋狂，1秒成為佢粉絲，都咪話唔厲害。

最段一位要介紹嘅係劉愷威前緋聞女友王鷗，年紀唔輕嘅佢今年都38歲，拍過《琅琊榜》又拎過華鼎獎最佳女配角，不過佢最令香港人印象深刻就係佢2016年同劉愷威合作新劇，2人多次於酒店房內獨處幾小時而傳緋聞。今次王鷗喺節目中鏡頭量充足，第1次內部投票更因拒絕舉手而「聞名」，唔知佢有冇機會笑到最後呢？