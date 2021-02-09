愈難愈愛！幫男友洗底　沙律拜年見家長：好難得

現年29歲的33E宅男女神張沛樂（沙律）去年捲入桃色風波，爆出與組合ERROR成員吳保錡撻着，但男方卻被指與前度未斬纜，令她背上「小三」之名。趁農曆新年，她親往黃大仙廟買風車求轉運，希望趕走是非，雖然負面新聞纏身，但她坦然面對且問心無愧：「上年都算幸運，經一事長一智，是非好難避免，實有人唔鍾意我，啲人唔鍾意我把聲，唔通我以後唔講嘢，啲人唔鍾意我個胸，我係咪要封胸，我唔想討好任何人。大家未必睇到所有真相，自己嘅感覺係最真實，只要我行得正、企得正就夠！」

她指現階段與男友相處舒服，能做回自己，更為對方發聲：「可能大家唔太認識佢，佢有時喺電視上講嘢好輕佻，好易令人覺得佢信唔過，但我知佢邊句真、邊句假，佢係一個真性情嘅人。」至於2人戀情不被外界看好，她直言：「好多人諗鹹濕嘢，覺得保錡同我一齊一定因為我波大，但太膚淺啦！」她更透露在新年首次見家長：「我覺得好難得，我哋屋企都屬於比較嚴，但雙方家人都好支持，喺最困難逆境見到真正嘅朋友、屋企人。」

談到新年大計，她透露牛年將有更多拍劇機會，更預告相隔3年，再推出寫真集。她說：「我之後有套劇其中一個單元做女主角，飾演殺人犯，都好大挑戰性，順便抒發負面情緒。今年我都29加1，希望有啲突破，寫真除咗性感，都會有文字分享自己嘅價值觀。」