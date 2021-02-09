相隔10個月與王子再見　鄧麗欣第一句係？

2020年令大家疲於奔命地抗疫，娛樂圈幾陷停擺，但鄧麗欣（Stephy）某程度上仍獲幸運之神眷顧，牛年到臨前傳出好消息，憑電視劇《男排女將》成為「民選視后」，她感恩表示：「真係諗都冇諗過（電視方面會得奬）。其實舊年我主演嘅電影，幸運地可以趁疫情暫緩嘅時候，成功喺戲院上映，後嚟戲院又封咗嘞，咁大家多咗時間留喺屋企，咁啱我又有套電視劇推出，好似事業上有啲得着咁啦。」

談到與男友「王子」邱勝翊長期分隔港、台兩地，大家難免擔心他們如何維繫感情，Stephy卻突然自爆﹕「其實我哋有我哋嘅方法，已經見咗面嘞，點樣就唔話畀你哋知。（見面前分開咗幾耐？）足足有10個月嘞，再耐啲真係唔知點算。（第一句同佢講乜？）先生，邊位呀？哈哈！（分開一剎好唔捨得？）又冇喎，因為知道冇辦法，惟有寄望疫情快啲過去，我哋可以再見面啦，依家都有keep住日日通電話嘅。」

原以為「通關」後她第一時間會飛往台灣解相思之苦，她的答案卻出人意表：「因為好想去旅行，而台灣對我嚟講已經唔係去旅行嘞…想去遠啲，或者陽光與海灘啦。」

談到牛年願望，她搞笑說：「最想梗係可以搽唇膏畀大家聽啦，大家終於可以除低個口罩嘞。（新年有乜活動？）冇，可能打吓麻雀咁囉，呢樣我幾喜歡。（有冇過個一個好難忘嘅新年？」係好唔開心嘅回憶，話說我細個嘅時候去拜年𢭃利是，仲用個袋袋住，開開心心搭車返屋企，點知…個袋留咗喺架車度，我咪記到今時今日囉。」

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