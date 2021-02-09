做好老婆餵飽老公！朱慧敏被「催生」等時機到

藝人朱慧敏（Queenie）上月下嫁心臟科權威陳良貴（Jason），正式成為幸福人妻。兩夫妻婚後首次孖住接受訪問，向東網讀者提早拜年，祝願大家身體健康！Queenie第一年以陳太身份派雙封利是，她透露希望其中一封印有自己姓氏的利是封：「我問Jason可唔可以畀我派一封姓朱，一封姓陳，我想保留作為朱小姐嘅身份，只係多咗一重身份，就係陳家新抱、陳太太。佢就話冇所謂，可能佢屋企喺外國長大，思想好Open-minded，所以好多事都好包容我。」

問到現時造人大計進度，Jason表示：「本身結咗婚都想有1、2年2人世界去旅行，但唔反對有小朋友，順其自然。」Queenie則坦言經常被人「催生」，但仍堅持按照自己的節奏：「我以前計劃好多嘢，但時機未啱就未啱，我18歲以為自己25歲結婚，但命運冥冥中自有主宰。所以生BB呢，唔好被年齡限制，時機到，上天就會送呢份禮物。起碼依家我身體檢查，醫生話我啲女性機能仲係廿幾歲。」

新婚兩個星期，平日多數由她下廚，而其拿手菜式是番茄炒蛋，她說：「我好珍惜佢雙手，畢竟佢做手術時間好長，佢從來冇要求我煮，但我想佢返屋企好好休息。佢每次畀嘅反應令我好有滿足感，更加有動力，一滴汁都唔漏。」Jason即在旁附和狂冧老婆：「我真係鍾意食，愈簡單愈好。」

近日夫妻檔頻頻做直播交流身心健康資訊，Jason預先分享新春有「營」貼士！

賀年食品對身體好大負荷？

J：一般椰汁糕、糖冬瓜賀年食品糖分好高，有機會增加心血管疾病風險。所以我建議食得，但注意分量，依家有新潮嘅禮盒可以代替，放果仁、無鹽嘅腰果，又健康又可以招呼客人。

捱夜玩通宵好傷身？

J：玩通宵一定好開心，我自己唔反對。但第二晚咪瞓番多啲，每晚都通宵會影響生理時鐘，所以間唔中一、兩晚盡興，尤其依家疫情驚呢樣驚個樣，大家都精神緊張，放鬆吓自己，何樂而不為。

場地：龍華酒店

攝影：Yau Photography

裙：Yi Ming

髮型：James Lee @ Saloon