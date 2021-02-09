Q：我今年31歲，受夢遺問題困擾已有三個月。我從沒有性經驗，靠自慰發洩，每星期兩三次左右，不算頻密。但近三個月會隔天夢遺，初時是夢見自己和女生，後來好像沒有怎麼發夢，令我睡得不好，容易醒，總是近清晨5點便濕了內褲，起床覺得特別累，好似沒睡過那般。現在連自慰都不敢了，晨勃也停了一個月，醫生開了安眠藥給我，服了也沒有改善。我好煩惱，怎樣才可停止夢遺？

Peter

A：中醫學有云「有夢而遺為夢遺，無夢而遺為遺精」。閣下發現自己現時狀況已變成了「無夢而遺」，而且密集地發生，可判斷為遺精。遺精與夢遺是截然不同的兩種情況，夢遺是青少年男性進入青春期，全速邁向性成熟，常發生在夜間睡眠過程中，發着綺妮性夢或繁雜夢境，醒來方知濕了褲子。夢遺屬於睡眠過程中產生了性意識的機能反應，主要因性夢誘發，亦會因被窩過暖、內褲過緊、衣物或被褥摩擦到陰莖，令陰莖受刺激而夢遺。

因性成熟而自然發生的夢遺不屬於病症，遺精卻是嚴重的男科病症，既會長期耗損性機能，引發早洩、不舉、性慾低落等性健康問題，它同時也會干擾睡眠質素，令患者在日間感到身心怠倦，沒精打采，提不起勁，影響到日常工作和生活節奏。

閣下受遺精和睡眠問題兩方面困擾，它們既是相輔相成亦會互為拖垮患者的精氣。閣下若難以沉睡，常處於淺睡狀態，較易密集發夢增加夢遺機會。夢遺失控起來，性機能逐漸疲弱，便容易陷入遺精困擾。生活作息上，個人可嘗試積極改善，包括睡前要心境平靜，至少1小時停止打遊戲機、看電視、上網瀏覽等。閣下如感服用藥物不奏效，可考慮改向中醫求診，評估病情，處方中藥、針灸、艾灸等作整全的治療和調理，鞏固精關，同步處理精關不固和睡眠質素差等問題，停止夜間不尋常遺精，以祈早日恢復性健康。

李偉儀