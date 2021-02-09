疫情下成年冇工開！張學潤叫Cammi：睇住我呀！

形象指導張學潤（Nel Nel）出席有份投資的消毒用品開幕活動，獲好友可宜到場支持，在疫情下可宜更注重衞生消毒，得知好友投資此生意，即笑言可獲無限量供應！而Nel Nel則坦言投資了6位數字，大讚此消毒水不含酒精又不傷皮膚，亦謂去年疫情關係搞到冇工開，很多電影、電視劇搵他做服裝指導，但都未開工，故現時要搵出路。問到去年蝕了多少錢？他表示：「我都唔識點計，要食穀種，所以依家要學吓開源，我成年冇買過衫同鞋呀！真係未試過，不過原來都冇問題，我屋企仲有好多衫都冇着過，先發覺之前原來真係好大使、唔識儲錢。」他又謂現時有學做網上直播，是另一賺錢方法。他亦謂今次非首次做生意，坦言之前做生意都損手爛腳離場：「唔係畀人呃就蝕錢。（搵佢哋追討番？）算啦，當買個經驗，依家學做生意，好彩今次有好拍檔。」

另外，提到與他撞樣的𡃁模謝芷蕙（Cammi）被前男友追債80萬，他即笑言：「人哋已經同我唔似樣好耐啦，我都想似佢咁發達呀，叫佢睇住我呀，佢咁巴閉，我係咪要學佢大改造呀？（佢畀男友追數？）人哋又冇攞支槍撳住佢搶。（即係你撐佢？）我覺得呢啲一個願打、一個願捱，男人大方啲，追人時咁闊佬，反面就反轉豬肚，我覺得Cammi啱與錯都好，都有學習機會，都會得到教訓。（反而覺得佢叻女？）咁佢利用自己天賦搵到錢。（但佢個樣同身材都係整出嚟？）你咪理，有人buy呀！不停換有錢男友，不過我都寄語佢女仔青春有限，要不停進修自己，唔好淨係靠外表。」