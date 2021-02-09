沈殷怡擇偶非主流！雲文子批余逸思最快結婚生仔

「玄學天后」雲文子與沈殷怡、余逸思等人拍節目，眾女在節目內豁出去，其中余逸思只用布遮住重要位置，沈殷怡就盡展「大食」真性情！她們又乘機向大師請教運程，余逸思被睇好最快結婚生仔，沈殷怡就被讚牛年星運大躍進！

堪輿學家雲文子率領4位女神沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）、陳俞希（Hailey）及練美娟，合作主持的ViuTV節目《開運旅神團》開始播出，節目內雲大師會講解風水、地運、生肖運程及開運菜。講到拍攝趣事，眾女都很大突破，如雲文子放下大師包袱，Yoshi則笑言與阿娟介紹尼泊爾餐廳時要穿上性感東南亞裝束：「我哋只用塊布、幾塊葉、花遮住重要位置，嗰時係冬天，仲要喺條街度跳舞好凍。」阿娟更被爆已搵了個「奶奶」：「我哋去間新疆餐廳，嗰個奶奶見同我好啱傾，話介紹個仔畀我。」Shirley就自爆被騙變得「大食」：「佢哋乜都呃我話係習俗，叫我食。」

眾女當然不放過問大師指點牛年運程，問到4女中誰最快會結婚生仔？大師即謂是Yoshi，被睇好的她即開心尖叫：「因為我鍾意小朋友，成日問師傅第時點樣生到小朋友，師傅話我住嗰度好旺丁，但我對象都未有，想要個男朋友先。」那問到睇好誰最快會拍拖？大師就謂是資歷最高的Hailey，她即自爆一直有人追：「但疫情關係追求者數字已經直線下降，冇得出街約人食飯。」

大師教路催旺人緣

現時4位女神都是單身，但擇偶條件則有所不同，其中Shirley更被爆另類，喜歡哨牙、戴眼鏡、瘦的男生，她即急急解釋：「我鍾意嗰啲日本男藝人係爆牙，好得意。」大師即教路如果大家想催旺人緣，可以在西南貴人位擺放心形的灰色咕𠱸，眾人即大爆Shirley屋企夠大，更可以擺到真正的桃花，她笑言：「我真係會喺屋企圍住桃花順時針行3個圈，之前嗰啲可能兜錯咗，所以有爛桃花。」

睇好ANSONBEAN

講到公司入面有很多「小鮮肉」，阿娟即笑言不想與同公司的人拍拖，但她們就笑言大師可以，更逼她揀個「心儀對象」，大師即怕醜面紅不肯講，後改問大師睇好誰會星運亨通？她即「正經mode」上身：「嚟緊係ANSONBEAN（陳毅燊）啦，以奇門遁甲推算，佢個命宮有開揚、開展、開拓嘅意思，可塑性好強。」大家即起哄！女藝人方面，大師就謂睇好Shirley：「嚟緊1年佢係其中1個好大躍進嘅女藝人。」她續笑言因對方屬狗，牛年刑太歲太差，故想給她甜頭，幸好對方命硬，不用太擔心。

雲文子鞋贊助：Jimmy Choo

陳俞希服裝：Duras Hong Kong