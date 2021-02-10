【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月二十九己丑火閉日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：作灶、安床、補塞

忌：動土、放水、鑽孔

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、4、7、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

辦事效率高，但投資方面缺乏耐性，容易犯錯。

金牛

笑容帶來好運，可憑良好的溝通能力得到認同。

雙子

感情生活平淡，是時候給另一半送禮表心意。

巨蟹

愈忙愈起勁，應付工作之餘，別忽略伴侶感受。

獅子

耐性不足，行動力弱，工作不容易看到成效。

處女

事業發展差強人意，宜提起精神、善用人脈。

天秤

身心狀態欠佳，切記謹言慎行，勿任意妄為。

天蠍

求財上能搶佔先機，但要保持謙遜，免招妒忌。

人馬

對金錢的觸角敏銳，投資前宜搜集各方資訊。

山羊

健康一般，精神不振，宜注意休息，多做運動。

水瓶

精力旺盛，能迅速抓住工作重點，取得佳績。

雙魚

談笑風生，易被異性關注，有利與同事互動。

【生肖運程】

相沖生肖：羊（19歲）

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）羊 財運差

鼠

事業出現阻力，勿借酒澆愁，更不可沉迷酒色。

牛

或會成為別人的貴人，多與同事交流有利合作。

虎

心急易犯錯，幸好有貴人指點，宜虛心接受。

兔

醒目機靈，有本事留住客戶，不乏創業機會。

龍

事業運佳，對自己有信心，面對競爭也不怯。

蛇

縱有少許壓力，但只要作息定時，問題不大。

馬

財運上升，與同事衷心合作，謀事風險大減。

羊

是日沖煞，財運欠佳，要提防荷包大出血。

猴

行事要掌握好細節才會成功，切勿半途而廢。

雞

自負沒好處，處事心平氣和，才能走出困境。

狗

負面情緒拖累，易抱怨和激動，小心得罪人。

豬

循規蹈矩是致勝之道，今天不宜出外傾生意。