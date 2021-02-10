東方日報C1：曾志偉上任　搞「舞」鬥搶中港觀眾

上月獲委任為無綫高層的曾志偉，昨日正式返電視城開工，一身輕裝的他入門口時被大門考起，一度以為上了鎖，最後推多幾次才能成功進入。小事蝦碌，大事精明，他今次重返無綫，滿肚密圈，大計多多，除《獎門人》系列之外，原來正計劃重頭大型街舞節目，以無綫強大的綜藝節目製作能力，定必掀起一番熱潮，成為焦點！

曾志偉早前獲無綫大股東兼非執行董事黎瑞剛幕後「欽點」，擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，搖身一變成為無綫高層，掌管綜藝及資訊娛樂節目。昨日志偉正式返將軍澳電視城開工，約早上10時許，他乘坐7人車返到電視城，司機接受體溫量度後直駛入內，現場有保安維持秩序，坐在乘客位的他未有停車受訪。

着牛仔褲波鞋開工

志偉性格和善親民，雖身為無綫高級行政人員，但打扮有別於其他西裝骨骨的高層，別樹一幟，身穿西裝褸襯牛仔褲，腳踏白波鞋，手挽紙袋的他，打扮年輕有活力，不過「獎門人」返工時幾乎被玻璃門考起，最初推不動大門，以為上鎖，隨後再推成功「過關」，未知是否趕時間關係，他沒戴口罩就走入行政大樓。而他返工之前，無綫行政總裁李寶安則駕車回到電視城開工。

無綫於上月21日公布志偉回歸，當時他雖然身在內地，但已經着手策劃一連串工作，昨日更開了多個會議，據知《獎門人》系列只是其中一項計劃，重頭作其實是一個雲集中港兩地跳舞高手的大型街舞節目。一向諗頭多多的志偉，眼見不少街舞節目如《這！就是街舞》、《熱血街舞團》等都在內地甚受觀眾歡迎，其中由易烊千璽、韓庚、黃子韜等當明星隊長的《這！就是街舞》更掀起了不少熱話，風頭一時無兩，志偉覺得無綫製作此類型節目，定可吸引兩地的觀眾，令無綫綜藝節目可以打入內地。

王君馨：當然想參加！

節目現正積極籌備中，無綫一班跳得之人都大感興趣，王君馨說：「我當然想參加，所有有關跳舞嘅嘢，我都有興趣，只係擔心自己隻腳傷過，唔知跳唔跳到街舞。」黎諾懿就讚志偉構思的節目很有新鮮感：「呢個節目構思好好。（如果叫你參加，OK嗎？）我依家骨頭脆，要留番兩條肋骨畀自己，唔係好敢參加。」

另外，無綫助理總經理樂易玲昨日現身無綫活動時，對於曾志偉上任，她說：「佢前一日已經連開多個小時會議，就連食晚飯嘅時間都未能騰出嚟，頭先都一直開會，佢不斷提出唔同嘅建議，有好多都得到會上人士嘅贊同。（有指隔籬台都分薄咗啲觀眾？）呢啲留番志偉年初一出席活動時再講，佢啱啱上任，畀啲時間佢。」

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