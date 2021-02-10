保良局增派新春福袋　製作特色賀年軟餐

【特約報道】農曆新年是喜慶團圓的節日，縱然疫情未過，保良局對受眾的關愛卻從未間斷。今年受疫情影響，安老服務單位的探訪 安排不能如常，大大減少長者與家屬交流見面的機會。保良 局何超鳳主席與董事會成員將心意轉化，贊助賀年福袋禮品，早前送贈予本局服務之長者，送上暖意關懷。

何超鳳主席聯同董事會成員集合一起包裝福袋，滿載蘿蔔糕、笑口棗、粉麵禮盒、熱飲沖劑、揮春等新年應節用品，以及口罩、搓手液及消毒濕紙巾等防疫物資，送出三千多份予 本局屬下院舍及長者中心之長者。其後，何超鳳主席更代表董事會成員到訪保良局顧卞裘莉長者日間護理中心拜早年，派發福袋予一眾長者，送上關愛和祝福。何超鳳主席表示︰「因為疫情關係，只能由我代表保良局探訪長者日間護理中 心，並親手派發賀年福袋給長者，祝願他們身體健康、事事如意。」

探訪當日何超鳳主席亦嘗試製作「回味」流心軟餐年糕，並了解軟餐年糕的意義–年糕由糯米製成，較為黏喉，吞嚥困 難及體弱長者難以食用，部分住院長者更有十年時間未嘗年 糕的滋味。97歲的黎婆婆入住保良局灣仔護老院，因為吞嚥困難未能進食一般年糕，直至今年團隊提供稀稠度符合「照護食標準」第四級的軟餐賀年糕點，終能尋回昔日的美味。

黎婆婆與其他住院長者一樣，因為疫情未能與家屬在院舍見 面。保良局安老服務團隊在疫情期間靈活應變，除了安排長 者家屬視像探訪，亦增加他們的電話聯絡，讓長者及家屬互 動祝福，表達心意，並且在院舍安排特別節目，令院友享受 節日歡樂氣氛。