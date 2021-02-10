【李居明大運同行】男性不結婚永無發達

一個人開始致富，男性而言，結婚是開始發迹的第一步，能結婚代表身強可任財。因此，很多可以結婚而不結婚的男士，一世也不會發達，當太太生了女兒，代表正官，名氣開始好轉，人人肯定，面對第一桶金的來臨，已不會遠！緊記，男士們！結婚是發達的第一步，可結婚便要結婚。所有富豪，都是由正式結婚開始發迹的！

男性一定要懂開車！會開車代表懂得駕馭人生。年輕人到了18歲，便可以學開車，自此你會發現，人生會有大躍進。有些男性說找不到女朋友，很簡單，因他不懂開車，擁有車之後，必定可以追到女朋友，而且不止一個！女性自己開車，倒不如找個會開車的男友，更好命！

年輕男性想在自己的圈子中成名，想拍拖，一定要學會戴首飾！這是為你增加桃花人緣的秘密武器。明星、名人出鏡時必是滿身珠光寶氣，光彩照人，他們的桃花人緣很旺盛。換而言之，只要你學明星戴首飾，也能為你增加桃花運。首選戴手錶，其次戴戒指。男女相同！戒指一定要戴誇張的，這是追女仔的秘密武器。

打領帶是西方的衣着文化，當一個人結領帶時，其實是在喉嚨位置做一個畫符的動作，每天結領帶後才出門，是為自己加強必勝的信心，招來勝利的符號。一個沒運的人要扭轉乾坤，戴腳鏈在右腳，是最具改運功能的，可壓煞及具腳踏七星「破」字訣的功能。出門上班，步伐也要講究，要做「腳踏七星」的動作。每天開車前亦可做這個行運動作再出發，為自己創造好運的一天！

年輕人如何在公司中脫穎而出，獲老闆器重，最好「早上班，不要下班」，因此住在公司附近最好，老闆最喜歡以公司為家的員工。不要住在偏遠的地方，選擇在城中旺區居住，才會成功。要懂得挑選吉日吉時做重要的決策，這是男性成功的進退戰略。

今日開始進入過年緊張時刻，今年貼揮春要貼在家中的正西方，乃招財大吉方！化洩是非是用三張揮春貼在西南方！緊記今年揮春不可貼在正北，會招病符！明日告知你過年容易犯的大錯。