好煮意：清新菇菌蘿蔔糕　加黑松露升級

黑松露純素蘿蔔糕：用上多款菇菌和黑松露製作，香氣濃郁而有口感。（受訪者提供）

要數最受大家歡迎的鹹味年糕，蘿蔔糕肯定是入選，平常吃的蘿蔔糕會加入大量臘味，素食者無緣品嘗，中環國金軒主廚仇健恩師傅就教大家整黑松露純素蘿蔔糕，師傅用鮮冬茹、杏鮑菇代替臘味，為加強菇味，還加入香菇粉、黑松露醬和黑松露油。而且除了蘿蔔，還有爽口的淮山，讓整個蘿蔔糕更有層次。師傅教大家一個貼士，他指加麻油和生油時，動作要慢，拌勻後蒸煮，質感更香滑。

材料（6個）：

沾米粉 456克

生粉 57克

澄麵 57克

水 2.5斤

白蘿蔔 2斤

淮山 228克

鮮冬菇 228克

杏鮑菇 228克

鹽 19克

香菇粉 38克

沙糖 57克

麻油 半茶匙

胡椒粉 半茶匙

生油 152克

黑松露醬 80克

黑松露油 36毫升

做法：

1. 沾米粉、生粉、澄麵、鹽、香菇粉、沙糖及胡椒粉加一半水攪勻，慢慢加入麻油和生油，拌勻至滑身。

2. 在粉漿中加入黑松露醬及黑松露油，攪勻備用。

3. 白蘿蔔切約筷子頭粗條；淮山切片；鮮冬菇及杏鮑菇切粒。

4. 白蘿蔔條汆水至軟身，淮山片、鮮冬菇粒及杏鮑菇粒稍為汆水。

5.剩下一半水放入，加半份白蘿蔔條、淮山片、鮮冬菇粒及杏鮑菇粒一同煮滾。

6.另一半白蘿蔔條、淮山片、鮮冬菇粒及杏鮑菇粒快速拌入粉漿，再將煮熱的水和食材撞入粉漿混合物，拌勻倒模後蒸1小時或以上便成。