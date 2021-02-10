【盤點女星「體位」】Jessica C.警鐘胸一敲就響名堂

大家有冇發現，好多女星只要有突出嘅身體部位，就會有朵！君不見甚麼「警鐘胸」、「蜜桃臀」、「筷子腳」各有代表，成為女星嘅代名詞，就知道呢個朵幾緊要。

警鐘胸 代表人物：Jessica C.

身為混血模，JC初入行乜都唔靠，就係靠「警鐘胸」打響名堂，點解要咁形容佢？唔使多介紹啩。警鐘一樣嘅巨胸令佢當年喺群雌林立嘅寫真戰中佔重要一席，雖然依家佢已嫁為人妻兼做埋阿媽，身材依舊火辣，最開心嘅一定係安志杰！

魔鬼胸 代表人物：蔚雨芯

擁有32D澎湃上圍嘅佢起初都冇呢個朵，直到2012年，拍攝無綫節目《去吧！墨西哥！》時，着三點式落水餵魔鬼魚，即被封「魔鬼胸」，成功脫穎而出，唔係講笑，呢個名襯晒佢！

筷子腳 代表人物：楊冪

只要喺搜尋網，一打筷子腳，掃落去全部都係內地花旦楊冪嘅相，楊冪絕對係筷子腳嘅代言人，又直又長又滑，令人一見難忘，當然楊冪樣靚身材正就唔使多講啦！

蜜桃臀 代表人物：麥明詩

麥明詩選港姐時唔係靠身材，係靠「美貌與智慧並重」，直到佢前年（2019年）突然出「股」惑，人人皆知佢有勁Firm嘅「蜜桃臀」，即時引人討論，果然係10A狀元。

腰果眼 代表人物：簡淑兒

冇索爆身材，冇高挑骨架，簡淑兒靠嘅係佢甜到漏嘅靚樣，點樣令呢個甜樣畫龍點睛？就係佢一雙識得笑嘅腰果眼，歌仔都有得唱「一見你就笑」，簡淑兒得呢個朵實至名歸。