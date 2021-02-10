高達配件殺到　3倍速電競！

Gadget與動漫聯乘並非新鮮事，但大多只出一兩件單品，如手機、耳機等等，如最近ASUS般與高達聯手推出一系列電競產品實屬罕見，數量更是十隻手指數不完，有顯示器、路由器、鍵盤、滑鼠、耳機、耳機架、滑鼠墊等，全數21件，全部或多或少滲入了初代高達及渣古的設計元素，Fans見到保證3倍速入手！

先睇率先抵港的幾件產品，最矚目是白色高達系列ROG STRIX XG279Q顯示器，以「白色惡魔」RX-78-2為設計靈感，大玩藍白撞色，背後伸縮架頂部搞鬼地印有地十字盾牌花式，並在機背低調地加入「Gundam Mobile Suit」字樣，設計相當具誠意。技術上它也配得上高達威名，包括27吋WQHD解像度、1ms反應時間、170Hz刷新率等，並支援ASUS Extreme Low Motion Blur Sync，消除重影和撕裂，提高遊戲的清晰度及播放速率。

有聯邦自然有自護，同期推出的TUF GAMING VG27AQL1A顯示器就以馬沙專用渣古為配色，暗紅機背上方有一隻招牌獨眼，辨識度高。它同為27吋WQHD解像度，具備130% sRGB色域及1000︰1對比度，且通過DisplayHDR 400認證，精準呈現遊戲細節與色彩。

電競要有好成績，網速一定要快，所以這批聯乘產品還包括2個WiFi 6路由器，當中包括高達主題的RT-AX82U GUMDAM EDITION及渣古主題的RT-AX86U ZAKU II EDITION，同樣提供160MHz通道，速度最高達到5,700Mbps，並相容於PS5及手機遊戲模式，大幅降低遊戲遲滯及延遲。

以上聯乘產品已經上市，而今年2月26日起還會有更多「機動戰士」參戰，例如可自訂多色環狀RGB燈效的ROG DELTA電競耳機；內置Cherry MX鍵軸、提供藍白紅黃高達色鍵帽的ROG STRIX SCOPE TKL機械式鍵盤；重量只有79g並支援6,200dps感測的ROG STRIX IMPACT II滑鼠；採用防滑橡膠底面設計的ROG SHEATH滑鼠墊等等。而針對砌機人士， 一系列DIY組件如機箱、火牛、主機板、顯示卡、一體式水冷等也準備就緒，廠方更表明日後還有全套組裝機推出，屆時大大部電腦名正言順入手，家中海關無理由Say No啦！