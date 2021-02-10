【娛刺撈飯】解開林明禎引退謎團

馬來西亞女神林明禎早前驚爆想「暫別娛樂圈」，好在事後已經打消念頭。否則將會好似《家有囍事》嗰句經典對白咁：「世界末日㗎喇，慘無人道呀！」

唔係誇張呀，事關舊年差唔多同一時間，明禎喺網上晒出索爆水着照，身穿火紅色一件頭泳衣嘅佢，側身晒出S形火辣曲線、加送蜜桃臀同白滑長腿。仲留言問網友：「2020來本健身x寫真好嗎？」結果唔使3粒鐘，吸咗大約10萬Likes。

點知同年11月，明禎話因為一啲原因，寫真集推出無期。隔多兩個月，竟然仲話想退出添？嘩，你叫啲fans點受得住打擊呀？雖然話，明禎覺得演藝工作冇可能做一世，呢個係事實，而做人為自己將來打算，亦都無可厚非。之不過，明禎依家講退出會唔會係早咗啲、嘥料咗啲呢？

就算唔信網絡搜尋器嘅「沒有男生不喜歡林明禎」；甚至當咗面書、IG上面，明禎過百萬嘅followers冇到；咁《2019全球百大最美臉孔》，唔係都打算「我唔知、我睇唔到」吓嘛？

唔講可能唔覺，原來明禎已經30歲，真係唔似囉！天生麗質就係呢種嘞，天使臉孔搭配32E上圍、22吋腰嘅魔鬼身材，未算屈機呀，最屈機嘅係佢個素顏樣。你知啦，網上有唔少片段，示範點樣借助化妝，令大媽都變索女，又有村姑化到半邊面變柯德莉夏萍，甚至「鐵甲奇俠」羅拔唐尼都仲得。揭示咗「妝前妝後三分險」：妝前，個女嘅危險；妝後，個男嘅危險。

之但係，明禎個素顏樣，頒個「無添加女神」畀佢都不為過。明禎除咗有樣，仲要唱歌、跳舞、演戲，彈鋼琴、玩結他，仲作埋詞添，最重要係有觀眾緣，無論長髮、短髮；清純可愛定係成熟性感，乜嘢形象都carry到，粉絲又受，一句講晒：「咁嘅人才玩退出，蝕底嗰個係觀眾。」

話時話，據明禎同傳媒講，佢係前排隔離嗰陣，思考未來動向，於是得出暫別嘅諗法。佢仲連後路都諗埋，計劃喺東京開雞尾酒吧，學日文開展新生活。不過因為疫情反覆，同埋屋企人勸佢諗清楚，所以先至暫緩計劃啫。

即係咁，如果有人問：你是否同意「2019至2021年間，新冠肺炎為人類帶來的利多於弊」？就算早輪新聞話：有末期癌症病人，感染新冠之後，腫瘤竟然消失；又有唔少睇法指疫情原故，唔少人居家隔離，唔少城市封城，間接令全球空氣污染問題同碳排放都得到改善。

但新冠疫情唔止已經令全球死咗超過2百萬人，仲令明禎萌退意添，咁都可以好肯肯定，係「弊多於利」囉！既然明禎想出寫真最終都難產咯，希望明禎想退出，都一樣係唔會兌現㗎啦！皆因冇番三年五載，睇怕都好難發掘到一個可以替代到明禎嘅演藝人才呀！