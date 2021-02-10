【公認100分好爸爸】陳柏宇自扣30分衰啲乜？

由阮小儀主持的香港開電視節目《小儀與13型男》請得「好爸爸型」陳柏宇（Jason）擔任約會對象，席上二人大玩「親子活動」踩水上單車，又餵小羊駝，期間談及與太太符曉薇及女兒陳羿辰的生活點滴時，Jason即表現得甜絲絲，盡顯好老公及慈父一面。

她大爆Jason在拍攝期間與太太欲結束通話時，會大聲說「I love you」，對他大讚：「呢類男仔都幾正，對另一半嚟講幾有安全感。」不過問到她會否選擇「好爸爸型」作為男友時，她卻搞笑表示：「冇幻想過同好爸爸型男士拍拖會係點喎！屋企已經有個老竇管我，如果拍拖仲有一個『老竇』管我。大佬呀，唔好啦！」

Jason毫不猶豫表示：「覺得自己會係一個好爸爸，由細到大都好鍾意小朋友，覺得做好爸爸要有耐性、好奇心。」自覺工作以外的時間主要陪伴太太及女兒，問好爸爸可以去得幾盡？他表示：「大人係小朋友嘅模仿對象？所以食多咗菜同生果，以前嘅我係完全唔食、『零』蔬菜生果，依家就要做呢啲行為畀佢睇；動機上覺得自己係100分好爸爸，但實際行為上可能係70、80分，點解扣咗分？有時我好唔想畀糖同朱古力個女食，明知對佢唔好，但我會忍唔住手，用佢最鍾意嘅朱古力同糖作獎勵。」