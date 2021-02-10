朴殷碩《Penthouse 2》劇照曝光　同李智雅拍感情戲好小心

韓星李智雅、金素妍及Eugene主演的SBS人氣劇集《Penthouse》將於本月19日播出第2季，官方頻道今日公開李智雅與朴殷碩的訪問影片，在劇中飾演沈秀蓮的李智雅被問到獲讚是最適合演沈秀蓮的人覺得怎樣時，她表示覺得十分感謝：「這是對演員來說最好的讚美。」

而朴殷碩飾演李智雅親生女兒趙秀敏在美國領養家庭的哥哥，在劇集後半段曾與李智雅有感情場面，雖然朴殷碩在劇中與李智雅沒有血緣關係，但仍有部分網民對李智雅與親生女兒的哥哥發展戀情表示難以接受，亦有劇迷支持2人在一起，朴殷碩受訪時就表示：「不是所有關係都是有人支持就能實現的，這段關係涉及道德和禁忌之戀的問題，其實當初我們也是很擔心會給大家這種感覺，所以拍攝時很小心，在對劇本時會提議看少對方1次，還是觸摸對方少1次，但沒想到最後會發展成這樣。」李智雅就指劇中的沈秀蓮在經歷傷痛時有朴殷碩在身旁守護，令不少觀眾喜歡2人的關係。

另外，劇組今日公開朴殷碩在第2季的劇照，身穿黃色西裝的他露出傷感落寞的表情，似乎因為李智雅的死而感到很傷心，劇組表示：「朴殷碩是不斷鑽研角色、完美地展現自己的優點和魅力的演員，關於Logan（朴殷碩飾）會採取甚麼方式去報仇，請大家透過劇集確認。」至於李智雅已於第1季遇害身亡，未知她會否在第2季再次登場。