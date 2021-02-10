情人節話晒係西方節日，與另一半食餐好，當然揀西餐至應節又應景喇！而西餐也有多款好選擇，今次介紹嘅全部唔係連鎖店，而係個性或型格食店，有意式、新派日式，甚至鋸扒都仲得，一於同另一半開懷大嚼過二人世界吧！

情「意」綿綿專屬圖案

位於上環嘅意式餐廳CRIT ROOM由即日起至3月14日推出以「Plating with Your Loved One」為主題嘅期間限定情人節Tasting Menu（需預訂），獨特之處係每道菜式都會喺Sharing Dish上配上唔同色彩嘅醬汁，既玩味亦能豐富菜式味道，大家還可以自行設計菜式擺設，甚至注入專屬圖案以傳遞濃情愛意添！Tasting Menu有5道菜連餐前小吃，大部分都是雙拼菜式；餐前小吃係法國鵝肝慕絲，入口即化，配以鬆脆多士，口感豐富；熱食前菜有原隻波士頓龍蝦，拆肉後拼輕煎過嘅北海道帶子，伴以紅椒及車厘茄，紅白相配寓意熾熱嘅愛情。凍食前菜有地中海紅蝦配以黑色魚子醬；主菜之一就用上日本直送嘅紅鱲魚，皮脆肉爽，味道清淡鮮甜，配上肉質油脂特重嘅法國鴨胸，煎至皮脆肉嫩，口感細膩。另一主菜黑松露意粉，以香氣馥郁嘅牛肝菌汁烹調，配以自製家手工意大利黑松露雲吞，香氣濃郁到不行，最後以天然嘅紅石榴汁炮製成意式奶凍，配上自家製嘅白色雲呢拿雪糕，甜蜜完美。

輕鬆寫「意」地道風味

主打意式地道休閒風嘅Ciao Chow玩驚喜，將於2月14情人節當日為客人炮製心形Pizza；薄餅控更不要錯過一日限定嘅「Be my Gold」薄餅，用上Fior di Latte芝士、龍蝦、魚子醬及黑松露製成嘅金箔披薩，矜貴得很。如果想簡單品嘗一個情人節餐，餐廳亦有3道菜餐單供選擇。前菜有蘆筍湯配布拉塔芝士及松露或三文魚他他配牛油果、紅菜頭、香葱及檸檬醬；主菜3選一，有牛肝菌菇意大利飯配炒蘑菇及黑松露、香煎鱸魚配櫻桃番茄、葡萄乾、松子及羅勒或烤西冷扒、拔蘭地、紅胡椒醬供選擇。甜品係意式士多啤梨提拉米蘇配馬斯卡彭芝士、士多啤梨及手指餅。情人節菜單可堂食（午市）亦可外賣。

牛魔王肉食女必試

如果巴絲打與另一半都嗜肉，又喜歡牛肉，那就不要錯過城中名氣扒房Lawry's The Prime Rib推出嘅「鑽石‧金百帝厚切」及海鮮拼盤喇！餐廳於情人節當日推出午市二人套餐，首先登場嘅係新鮮冰鎮海鮮拼盤，有原隻龍蝦、松葉蟹、帶子及大蝦，味道鮮甜又分量十足；之後是招牌嘅龍蝦濃湯或情人節特定嘅「鵝肝沙律」，龍蝦湯伴啖啖亞特蘭大龍蝦肉，每一口都是鮮味嘅表現，而醇香嘅鵝肝伴清新沙律，甘香爽口。之後是招牌嘅特級燒牛肉「鑽石‧金百帝厚切」，重量級厚切16安士帶骨燒牛肉，經濕式熟成嘅黑安格斯牛肋骨扒經慢燒4小時後，肉質鮮嫩肉味濃，而情人節特設嘅「情侶特切」約8安士，較「加州薄切」厚一點，可以慢慢「鋸」；或是揀選香煎智利鱸魚，味道相對較清新；最後是情人節特定嘅暖朱古力蛋糕配紅桑子慕絲蛋糕伴雲呢嗱雪糕，可以加配Love Passion雞尾酒，為盛宴劃上完美句號。