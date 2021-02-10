布年花風水陣　添姻緣運

新春時分，許多人都喜歡在家擺放花卉，既可增添節日氣氛，又可以粉飾家居，只要按生肖在正確的吉位放上相對應的年花，還能帶來好運。風水命理大師區仲德博士現分析12生肖的牛年桃花運，以及教授大家擺放年花的方法。

12生肖桃花運

牛 易有爭拗

由於「劍鋒」凶星的出現，使另一半的脾氣會突然轉差，導致聚少離多，使你十分苦悶，容易因此而產生爭拗，令關係構成壓力，你會經常一時感觸而大哭。

開運年花：五代同堂

放開運花的方位：南

年花吉數目：1或4

虎 得心應手

有「紅鸞星」及「太陽星」關照，在愛情路上得心應手，已有伴侶的你，今年大有機會出現嫁娶、生育等喜慶事。至於單身的你，不妨試試主動出擊，有機會覓得真愛。

開運年花：桃花

放開運花的方位：東

年花吉數目：1

兔 凡事三思

因應「災煞」凶星出現，愛侶之間容易產生見異思遷之心，因此必需要三思而後行，切勿因一時之快追悔莫及，若感情處理失當的話，有可能釀成分手。

開運年花：仙客來

放開運花的方位：東北

年花吉數目：8或12

龍 陷三角戀

辛丑牛年出現「太陰」星，身邊會出現追求者，但同時要提防「天煞」星所帶來的壞影響，容易陷入三角糾纏中，小心因此而犯上刑責訴訟事件；未有伴侶的朋友，會有意想不到的艷遇。

開運年花：鳳梨花

放開運花的方位：西

年花吉數目：1或4

蛇 易惹是非

受到「指背」星的侵害，容易口舌招尤，引起誤會而產生無謂爭拗，令彼此關係有減退迹象。再者，由於受「五鬼」煞星影響，愛情方面有機會作出錯誤的抉擇，慎防桃花劫！

開運年花：水仙花

放開運花的方位：南

年花吉數目：6或9

馬 情緒不安

因「咸池」凶星出現的緣故，令你過度投入感情中，容易出現一些情緒不安的問題，經常小事化大，導致你與另一半建立多年感情有減退之現象，甚至因情緒上小毛病而引發抑鬱症。

開運年花：百合

放開運花的方位：東

年花吉數目：4或6

羊 有機脫單

單身的你，得到「地解」及暗貴神星照顧，有機會從朋友介紹中認識心儀合適對象，得到短暫發展機會，應盡量把握。

開運年花：搖錢樹

放開運花的方位：東北

年花吉數目：1或4

猴 喜獲吉星

得到「天喜」吉星的拱照，喜事重重，有情人可以終成眷屬，未婚的你有機會拉埋天窗；已婚的你有機會添丁。不過，今年因「亡神」及「天厄」星羣集，提防三角關係糾纏，令你困惱不安。

開運年花：四季桔

放開運花的方位：西

年花吉數目：1或2

雞 凶星暗現

因「白虎」凶星暗現，容易惹上桃花劫，故要小心處理感情變化，經常要保持警惕，宜閒事莫理，明白「煩惱皆因強出頭」之道理，防是非紛爭纏身。

開運年花：君子蘭

放開運花的方位：南

年花吉數目：1或6

狗 吉中藏凶

在「福星」吉星帶動下，會遇上合適的心儀對象，正桃花令你兩情相悅；壞桃花則令你因色生難。已婚的你要當心容易墮入桃花陣中而自尋煩惱，因此不宜對別人過分熱情，免招對方誤會。

開運年花：鬱金香

放開運花的方位：東

年花吉數目：6或12

豬 易桃花劫

受到「吊客」星的影響，出現不少感情上的困擾，如性格不合或是與對方的家人相處不來，加上受到「天狗」凶星的侵害，小心惹上桃花劫，切忌三心兩意導致感情出現爭拗、產生危機。

開運年花：蘭花

放開運花的方位：東北

年花吉數目：2或6

鼠 凶星入侵

由於「孤虛」和「病符」凶星入侵，你與伴侶間不宜有錢銀轇轕，提防因破財而反目成仇。已婚人士當心墮入桃花陣中而自尋煩惱；未有戀愛對象的你，可從朋友聚會中找到合適對象。

開運年花：銀柳

放開運花的方位：西

年花吉數目：8或18