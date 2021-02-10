【戲假情真】演員「失手」戀上拍檔　網民最Buy邊對？

圈中唔少螢幕情侶演得投入，由戲裏愛到戲外，男女主角擦出愛火花，一齊盤點吓近年戲假情真嘅藝人！

玄彬（38歲）、孫藝珍（39歲）

韓國男女神玄彬同孫藝珍，2019年合作韓劇《愛的迫降》撻着，兩大男女神一個高大帥氣、一個有迷人電眼，外形匹配，加埋劇情睇到觀眾勁投入！一直係網民心目中完美CP，惟緋聞傳足兩年一直未有承認，直到2021年元旦終認愛，成為今年第1對戀人。

朱敏瀚（28歲）、余思霆（26歲）

朱敏瀚與前華姐冠軍余思霆2018年合作無綫劇《好日子》，有傳女方背拍拖3年嘅組合天堂鳥成員Tyrese暗撻朱敏瀚，當時以朋友關係形容對方，翌年同遊日本兼返男方寓所令戀情曝光，終於大方認愛。

Harry Jowsey（24歲）、Francesca Farago（27歲）

求愛真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）走紅嘅型男索女Harry Jowsey與Francesca Farago，節目中二人打得火熱，情到濃時懶理扣獎金，當住鏡頭前大膽親密接觸，睇到網民㷫熻熻！騷後兩人經常高調晒愛，因為Harry家住澳洲，而Francesca來自溫哥華，二人分隔異地，男方曾透過視像隔空求婚，可惜最後難忍Long D之苦，向女方提出分手。未知係咪被分手太hurt，Francesca上月突然公開與英國真人騷《TOWIE》女星Demi Sims咀嘴照認愛，「SheShe」戀震驚網友，不過佢哋話只要女神開心就好了！

蔡思韵（26歲）、劉俊謙（32歲）

影壇新貴蔡思韵與劉俊謙主演電影《幻愛》日久生情，去年女方受訪時本身怕醜唔講對方身份，記者追問下大方認愛，表示啱啱開始冇耐，仲叫大家去睇套戲就會理解點解有呢個緣分產生，果然識宣傳呀！及後，二人不時以情侶檔搵銀，喺廣告中奉旨晒恩愛，愈望愈覺得佢哋好襯！

彩蛋：

講到網民最想戲假情真嘅一對，洪永城同黃翠如呢對歡喜冤家，網民零舍有感覺，幕前幕後相當有默契。二人10多年前於有線已孖住拍旅遊節目，轉戰無綫後亦多次合體做節目，互窒趣味十足，可惜洪永城最後「輸」畀蕭正楠，所以網友形容呢對友達以上銀幕情侶為「有一種友情，叫黃翠如洪永城」。