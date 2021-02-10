超注目！「蛙」式滑板聯名

由Chris Millic及Jesse Alba於2015年在紐約創立的滑板品牌Frog Skateboards，雖然成立僅僅數年，但已經先後被NOAH及Nike SB等於滑板文化中具領導地位的品牌賞識邀請合作，人氣自然不斷急速飆升。今回就連滑板界大哥大Vans亦要與這個以有趣青蛙圖案去帶出玩味及包容性的滑板品牌聯名，推出一系列圖案設計及色彩配搭同樣具玩味的鞋款及服飾系列。

當中Skate Old Skool鞋款於鞋側Sidestripe經典標誌上就加入一串由青蛙、星星及月亮組合而成的矽膠彩色圖案點綴，配搭於全黑設計的鞋身上，帶出強烈的視覺效果；另一款Classics Slip-On則用上彩色設計重塑標誌性的黑白格圖案，格紋之間更混入心心、星星、甲蟲、咖啡杯、士多啤梨及和平標誌等圖案，而系列其他服飾及配飾如連帽衞衣、長袖上衣、短袖恤衫及棒球帽，亦採用相應的青蛙圖案及矽膠拼貼細節演繹，讓整個Frog Skateboards聯名系列呈現出與別不同的玩味（2月11日推出）。