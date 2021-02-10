【新春過肥年】無綫向全港觀眾派2千萬利是！

將軍澳電視城舉行《睇電視 𢭃利是 融易過肥年》活動，無綫將於年三十到大年初三（2月11至14日）向全港觀眾派逾40萬封利是，總值超過2千萬利是錢及電子現金券。遊戲玩法以「𢭃利是四部曲」進行，包括「準備WeChat睇電視」、「抽利是」、「拆利是」和「收利是」，相當簡單易玩。高層余詠珊在台上表示：「今次真係史無前例，未試過派咁多利是，希望大家開開心心，過新年。」

有份出席的藝人林盛斌（Bob）與張秀文接受訪問，Bob透露今年預算8至10萬派利是，亦因疫情關係，會派電子利是給內地與澳門的朋友。秀文覺得電子利是環保又方便，相信今年因疫情會多留家中，她笑說：「喺屋企就有人畀錢我使，都幾得意。」秀文雖然未結婚，但亦會派開工利是給工作人員，阿Bob則連番追問她何時派結婚利是？她笑說：「你話啦，你求我咪嫁囉。」

講到Bob撮合朱慧敏嫁得好老公，問到可有「筍盤」介紹給秀文，他說：「我會做㗎喇，希望佢出年派利是啦。」她笑說：「我一定會去你屋企拜年，你記得留番啲筍盤畀我，哈哈。」

問到阿Bob可要收媒人利是？他說：「真係冇收嘅。」秀文笑說：「如果我結婚，我真係會跪低斟茶畀你，呢份心意我一定會畀你。」Bob笑說：「大家聽住喇，係跪低斟茶。金融才俊啱唔啱？」秀文點頭表示收貨。