雲文子教你配飾開運：「羊、猴、雞」篇

今日奇門遁甲風水大師雲文子會分析羊、猴、雞生肖人士的開運顏色及幸運圖案。這3大生肖士今年宜穿戴黑、白、紅或啡黃色色去增強運勢。另圓珠、圓形、三角形或星星圖案的設計都是催吉避凶的上上之選。

【羊：沖犯太歲 小心為上】

今年沖犯太歲， 運勢一波多折。思緒較為混亂，不宜作任何重大決定，例如創業、轉工、大型投資，以至搬遷等，否則容易招致損失。事業運疲弱，桃花運弱勢難升，社交圈子愈來愈窄，應主動擴闊生活圈子，別再諸多藉口，將自己變成「宅男」、「宅女」。財運方面，危機四伏，吸金力弱，困阻重重，不宜作任何高風險投資，更別誤信小道消息。「沖太歲」逢「刑太歲」，容易有血光之災、交通意外。

肖羊錦囊

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：圓珠、圓形圖案或飾物

化解犯太歲飾物：兔、豬飾物

【猴：運勢亨通 桃花盛開】

肖猴的朋友今年運勢亨通暢旺，機遇接踵而至，要好好把握嘗試。今年得「地盤太陰星」庇佑，得到位高權重的女性貴人主動扶腋，事業運將一路攀升。有意創業的人，可考慮以成本較低的網店為試金石，再逐步展開鴻圖大計。桃花運穩步上揚，但小心會發展出曖昧關係。財運吉中藏暗湧，投資機遇多，回報亦不俗，向投資經驗豐富的前輩取經或一起投資有助提升偏財運。腰腎偏弱，小心血液循環及腰椎、骨盆部位出現損傷。

肖猴錦囊

增運顏色：黑色、白色

增運飾物：三角形圖案或飾物

【雞：學習之年 有利進修】

運勢穩步攀升，運程明顯有改善，但貴人緣只屬一般，難免事事要多費心神。事業運吉中藏凶，工作壓力容易大增。牛年是「學習之年」，文昌大旺，宜善用時間進修，開啟新思維。桃花運反反覆覆，異性緣終露曙光，可惜是霧水情緣居多。財運漸入佳景，應採取穩中求勝投資策略，別沾手只着眼於短期效益的投資項目。今年身體無大礙，只是心肺機能、呼吸系統較敏感，也是小毛病。

肖雞錦囊

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：星星圖案或飾物