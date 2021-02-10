產後首現身！譚凱琪餵人奶上圍脹卜卜

藝人譚凱琪(Zoie)、王君馨、江欣燕（欣欣）為《失憶24小時》宣傳，其中穿低胸裙的欣欣最性感，台上王君馨笑說：「點解我着條裙冇呢個效果？」欣欣笑言：「我食得多缽仔糕。」

產後第一次公開露面的Zoie，穿鬆身恤衫亦見上圍升cup，她說無度三圍，但覺得着衫的確唔同咗，已好少着緊身衫，覺得尷尬。說《失》是生BB前拍，現在產後第一次出來就宣傳，故特別有感覺，透露之後會開劇拍《十八年後的終極告白》續集，現時女兒差唔多4個月大：「女都需要我，希望囡囡適應，都有心理準備，想兼顧事業家庭2方面，我好掛住女，返到屋企全部時間畀晒佢。」她說同劇演員譚俊彥和陳山聰都有小朋友，故大家防疫方面都好檢點，老公亦有提她小心，老公好尊重和支持她工作：「試吓先，希望得，好彩我開工媽咪和老公幫手，女都開始認人。（驚女唔認得你？）都有咁諗，佢好需要我，飲我奶大。」現正餵人奶關係，已有心理準備邊開工邊揼奶，她說：「諗緊會辛苦少少，盡做，媽咪真偉大，但人奶對BB免疫系統好啲，會買定凍袋，call老公得閒就幫我送奶。（喺戶外揼奶？）會帶多啲消毒用品。（如果荒山野嶺拍？）都有唔少外景，不過香港交通都好方便，打電話可以call車有人幫我運送。」