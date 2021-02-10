Mazda3 1.5 High抵唔抵買？
2021年02月10日 20:00
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車身線條採用第二代「魂動」語彙設計，配黑色面罩和醒目LED頭燈尾燈，造型時尚優雅。(方偉堅攝)
若要數近期的高CP值房車，定必非萬事得(Mazda)新輸港的 Mazda3 1.5 High莫屬。1,500c.c.房車，車價21萬有找，吸引力十足。
數得出的豪華房車配置，例如：LED頭尾燈、轉檔撥片軚環、HUD抬頭顯示器、8.8吋 MZD Connect多媒體顯示屏連Apple CarPlay功能、全車皮革座椅、電動調校駕駛席連記憶功能及電動天窗等設備樣樣有齊，帶來高質駕乘感。
所搭載 1.5L 自然吸氣引擎及6前速+/-自動波波箱，最大馬力及扭力分別為120PS及153 Nm，作日常代步車相當夠用。試駕期間，車載3人沿穗禾路上斜，不感半點吃力；下山時透過軚環後方的轉檔撥片降低波檔，波箱表現聰明，反應暢順之餘，不帶半點突兀。同時受惠於車架、底盤和懸掛等採用了第7代SKYACTIV-Vehicle Architecture車輛結構技術構建，帶來高剛性車架和高轉向操控性。
規格表
車型：四門五座位房車
引擎：直四 SKYACTIV-G
容積：1,496c.c.
最大馬力：120ps/6,000rpm
最大扭力：153Nm/4,000rpm
驅動：前置引擎、前輪驅動
傳動：六前速SKYACTIV-Drive自動波附+/-功能
平均耗油量：17.0km/L(NEDC)
車身體積：4,660×1,795×1,440mm（長×闊×高）