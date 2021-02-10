網店入手Disney賀年好禮家品雜貨

唔少大小朋友都係Disney粉絲，想趁農曆新年入手各款好禮，於拜年時氹大家歡喜嘅話就啱嘞！有網上平台推出多款Disney一系列新春精品，包括主題精品、賀禮、家品以及服務等，最重要係，價格激抵，低至69折添！

可愛角色賀年小物

得意可愛的TSUM TSUM通花方形福字揮春，中型格不過時，仲有TSUM TSUM利是封，小朋友收到一定開心到跳起。賀禮方面，想有點新意，或許山下菓子推出嘅迪士尼與彼思系列馬卡龍禮盒會係唔錯嘅選擇，印有迪士尼與彼思角色，趣致又體面，最重要係，賀年食品享有低至88折優惠呢！家品方面，推介幾款適合冬日使用嘅Gemini新出品，包括以「Marvel – Tony Stark」為主題的2合1恒溫保溫杯連無線充電器，以及幫大家保持室內時刻濕潤嘅「Disney Frozen II」超聲波香薰噴霧機。服飾方面更抵，唔少低至69折，如印上迪士尼角色圖案嘅童裝，以及National Geographic成人時裝等，換上新裝拜年就更醒神啦！

山珍海錯加靚水果

如為長輩一族預備好禮，乾貨海味應該係不二之選。由主打線上雜貨嘅新創網上品牌Hahamart就特意搜羅各種乾貨、賀年糖果和進口水果，推出了多個賀年禮籃，集不同參茸海味，如「哈哈大發」賀年禮籃就有30頭花膠、72頭大連乾鮑、日本北海道M元貝、特級天白厚花菇和西班牙Rebel.lia有機玫瑰紅酒等；而水果籃則有「哈哈吉祥」及「哈哈如意」兩款選擇，以「哈哈如意」為例，有塔斯馬尼亞43° South車厘子（32-34mm）、日本岩手縣純情Haruka蘋果、日本熊本縣戀實士多啤梨、日本淡路島淡雪士多啤梨和日本長崎西海味っ子蜜柑等，賀年禮籃更以優惠價發售呢！