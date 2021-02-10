鄧洢玲希望初七按摩店重開

新冠肺炎第4波近日疫情趨平穩，如年初七（18日）前疫情繼續平穩，政府將於年初七起有條件放寬社交距離措施，包括食肆4人堂食至晚上10時，但食客要掃安心出行二維碼或登記個人資料，所有員工都要檢測。屆時將容許部分行業恢復有限度運作，所有室內室外體育處所，包括健身中心、美容院、按摩院、表演場所、電影院、博物館、桌球館、健身中心，遊戲機中心等。

開設按摩店的藝人鄧洢玲接受訪問時表示：「我哋未有收到正式通知，不過我都希望可以喺年初七時，按摩店可以重開，因為都停咗2個幾月，我諗要睇埋初二、初三情況，希望初四時佢哋開會，會公布惠及按摩店嘅好消息啦，希望疫情Keep住減少。」講到客人可能要掃安心出行二維碼，她說：「會唔會影響生意，就要睇個客人肯唔肯做啦，我舖頭就一早貼咗安心出行嘅二維碼。」

擁多間食肆的林夏薇以及莊思明均指一切按政府安排，思明表示：「我覺得為大家嘅安全起見咁做都係應該。員工每日都要返工，會接觸到食客，所以做檢測可以確保大家安全，佢哋亦可以放心返工。我一向好贊成用安心出行，我哋一直都有做，因為如果萬一有咩事都可以追蹤到有關嘅人。希望大家可以再堅持一陣，齊心抗疫！」

不少戲院商對食肆配合安心出行，或可於初七恢復晚市，都期望戲院可獲同一待遇，讓關閉多時的戲院可重開。據知，打頭陣上映應是原本是去年聖誕檔的《拆彈專家2》及《神奇女俠1984》，而《逃獄兄弟》亦曾明言戲院一開便會公映，有份演出該片的張建聲則表示：「戲院開番梗係好，觀眾都餓戲餓咗好耐，片商又可以收番啲本。」有份投資電影《拆彈２》的林小明亦非常贊成戲院重開：「只要開番就好喇！」