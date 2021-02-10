牛年繼續造人！黎諾懿李潔瑩恩愛辦年貨行桃花運

藝人黎諾懿過去密密亮相幕前，除憑住一雙巧手擔任煮食節目主持《今晚請客》外，更演出劇集《C9特工》，工作不斷。趁有空檔期間，日前佢同太太李潔瑩辦年貨，親自到元朗買桃花及蘭花，喺屋企擔任花王嘅諾懿，對花甚有研究，手執「花政大權」，負責買花返家屋企做布置！除細心挑選外，更喺桃花園內同太太浪漫合照外，仲圍住桃花行3圈，寓意牛年事業得意。

今年疫情關係，唔少人減少聚會，但佢反行其道，話會帶兒子黎峰睿到郊外走動，適當地放電：「今年新年都唔去得邊，但又唔可以困住個仔，所以會帶佢去郊外行下，畀佢適當地放電。（仔仔有冇話好悶？）又冇，因為有親戚住喺隔離座，所以都有小朋友同佢玩，每日都會畀佢學唔同嘅嘢，等佢習慣吓每日有嘢做，如果唔係第時返學就會無王管。」

他又大爆兒子近日音樂細胞爆棚，指仔仔愛聽老歌不愛K-Pop：「開頭以為佢好似我咁，有唱歌阻礙，但學咗鋼琴之後，唱歌又好似幾好，但佢唔鍾意聽兒歌，K-Pop都唔聽。」在旁嘅黎太苦笑表示：「佢係林子祥粉絲，明明我佗佢嗰陣係聽古典音樂。」

繼續進行造女大計

講到造女大計，諾懿坦言牛年會繼續進行中，笑言因要花心思照顧小朋友，加上過年後想出國工作，故大計可能延期：「之前我都好想追個女湊夠1對，但其實諗諗吓，都幾攰，講緊係花心思去照顧，依家1個都充實，有時返工又要提早化妝Set頭，因為要陪佢食嘢同帶佢上堂。今年想拍綜藝節目，但未必係煮食節目，因為疫情關係，我都煮咗成年，我好想做番《懿想得到》嗰類嘅節目，但飛唔到，所以都想落實個地方，飛過去隔離14日，因為正常飛得番都係明年，但作為藝人又唔可以等得太耐，所以可能隔離14日工作。」