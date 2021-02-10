閃購賀年衫影全家福　蔣怡趕返家煮10道菜

中西廚藝都耍家的蔣怡，正閉關炮製其首本食譜，閉關前她約旗袍設計師好友蔡毅明（Grace）購新衫，她說雖然今年可能要與親友網上拜年，但仍依足傳統買新年衫影全家福過年。

藝人蔣怡（Coco）早前到Grace位於銅鑼灣的Pop-up Store掃貨，她對麻雀圖案的外套和紅色外套一見鍾情，即試即買走，行色匆匆的她，原來要趕回家準備閉關。她說：「都唔算真係閉關，不過因為食譜事前準備工作做得耐和仔細，到依家真正煮和影相會比較趕，我要每日影7道菜，又要拍片和拍外景，同埋屋企抗疫期間1日3餐都要繼續。（即係1日煮10道菜？）所以好忙，由朝煮到晚，等小朋友瞓覺後繼續準備定食材和碗碟裝飾。」

Coco透露一書共30道菜，又會有醬汁和小技巧貼士，她說一向愛在社交平台分享廚藝，無私分享變了網絡蔣老師？她笑說：「每次分享網民真係好有反應，有啲人想跟我學，我都想大家有好嘢食，出食譜唔係自己熱衷就得，要天時地利，但唔知點解，街市啲人都總係覺得我唔識煮，成日叫我交帶工人姐姐點煮點煮，其實我想講，我個姐姐係唔識煮餸。」

她說老公是傳統的人，疫情下仍會影新年全家福，她說：「網上拜年都係拜年，都要着靚衫及影靚相，我哋會喺屋企搵個靚啲角落影相。」

另外，Grace早前粉墨登場拍攝微電影，穿上旗袍及拿着飯壺，在富有懷舊氣氛的樂園取景，甚有《花樣年華》的「曼玉Feel」，她笑說：「唔可以比，各有特色。不過好耐冇做模特兒，起碼有9年，拍嗰日好凍，着短袖旗袍拍咗大半日，有啲回到以前做Model時，冬天着夏季衫的年代，我啲朋友問我做乜拍埋嘢，我話經濟唔好，要𢱑撈，哈哈！」自去年爆發疫情及禁聚令影響下，門市失去了近8成生意額，惟獨網上生意升。