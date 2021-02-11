【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月三十庚寅木建日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午1時至3時、上午3時至5時

宜：會友、安床、作灶

忌：詞訟、分產、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、7、0

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

職場變動令你感到忐忑不安，宜調整心態。

金牛

趁大除夕陪另一半逛花市，或有意外驚喜。

雙子

工作意外頻生，要耐心處理，愈急愈易出事！

巨蟹

陪伴侶吃一餐，再送上小禮物，可增進感情。

獅子

財運欠佳，行事不夠理智，易因小失誤而破財。

處女

工作表現獲肯定，單身者或會受異性同事青睞。

天秤

事業發展順利，有機會跟同事共享美味午餐。

天蠍

求財要克制，忌貪婪，表現謙厚可遇上貴人。

人馬

不乏機會跟異性接觸，報以微笑可提升親和力。

山羊

投資不宜輕舉妄動，否則有機會令荷包大出血。

水瓶

可享受購物樂，不難以實惠價錢買得心頭好。

雙魚

運勢中規中矩，可妥善完成工作，但不利投資。

【生肖運程】

相沖生肖：猴（18歲）

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）雞 財運弱

鼠

貴人在身邊庇護，工作運上升，難題可望化解。

牛

別錯過任何發展機會，細心與堅持是成功之道。

虎

願意付出時間，多聽別人意見，事業將有進步。

兔

缺乏目標，事業難有進展，並要提防跌入陷阱。

龍

桃花運欠佳，對另一半好聲好氣，免激化矛盾。

蛇

再忙碌也好，不要錯過團年飯局，可帶來好運。

馬

與情人共度除夕，宜悉心打扮，可令感情升溫。

羊

處理問題要懂得轉膊，退一步可望海闊天空。

猴

是日沖煞，財運一般，自作主張勢必添煩添亂。

雞

健康運平平，是時候改變飲食習慣，多吃蔬果。

狗

善待身邊人，好好吃一頓團年飯，運勢將上升。

豬

做人要懂得分享，不屬於你的機會應留給別人。