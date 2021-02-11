東方日報C2：湯洛雯嫁期藏暗湧　李佳芯扮醜翻身

香港娛樂圈因疫情帶來前所未有的打擊，整個運作都被迫叫停，就連戲院亦要關門，令不少演藝人飯碗不保，均祈求牛年絕處逢生。東網「繽FUN主播室」特別擇吉日到黃大仙祠求籤問卜，喜獲仙師賜予中吉籤「木蘭從軍」，示意娛樂圈經過艱苦日子，等到冬天將會重拾正軌。至於個別藝人在牛年運勢迂迴，當中視帝馬國明與女友湯洛雯有暗湧要貴人相助，而視后李佳芯需放手一搏，事業才見起色。

牛年娛樂圈運勢，獲大仙賜予第88籤「木蘭從軍」，屬中吉籤，籤文為「替父從軍膽氣雄，鬚眉巾幗幾人同，以身報國忠而孝，笑煞當時眾鉅公。」說花木蘭代父出征，捱過不少艱苦日子，最後才能成為將軍凱旋，卸甲回復女兒身，嫁個好人家。繽FUN主播曉柔請來堪輿學家張芯熏拆解籤文玄機，她說：「提到同娛樂圈情況好相似，中間經歷高高低低艱難時段，2021絕對不易過，就好似典故咁，起碼要過咗個寒冬，所以最快都要年尾先可以轉勢。」她指若要衝出困局有新思維，反其道行，無論拍攝與思想都要逆向，起用全新演員更加有利。

下下籤「韓夫人惜花」

至於圈中情侶，最令人關心的是馬國明能否與湯洛雯拉埋天窗，仙師賜予第5籤「韓夫人惜花」，屬下下籤，籤文為「東園昨夜狂風急，萬紫千紅亦盡傾，幸有惜花人起早，培回根本復栽生。」張芯熏解釋：「韓夫人喺風雨交加嘅夜晚，用布遮擋保護啲花，不過風平浪靜後花卉點都會有所損爛，即係話佢兩個有是非爭拗，雖然最終有貴人幫手化解平息問題，不過講到要結婚嘅話，相信佢哋都仲要啲時間，牛年應該唔得住喇！」看來恨嫁恨到出面的湯洛雯還要等一等！

談到視后李佳芯因政見問題拖累事業，多套劇集被易角，直至去年中主演的《殺手》見街，外界反應不俗，似有復甦迹象，牛年可有機會再做視后？黃大仙賜予第18籤「包公訪李后」，屬下下籤，張師傅說：「其實係一個比較淒涼嘅故事，提及杜鵑花嘅由來，係講一個皇帝鬱鬱不得志，最後禪讓他人更好，所以李佳芯比較難再攞視后，正如嗰個皇帝一樣，有好多不足嘅地方，如果要保住依家位置，就要加倍努力。佢會受到好多阻滯，要學識放下身段，嘗試接受唔同角色，即使要演醜角都要接受。」

馮盈盈緣盡至愛

至於一直緋聞不斷的馮盈盈，經常被指有意攀豪門。黃大仙賜予第26籤「孫夫人返國」，屬中平籤。籤文提到《三國演義》曹操挾持徐庶之母，逼對方出任軍師，而徐庶其實是想為劉備效力，張師傅說：「即係話佢唔能夠同最鍾意嗰個一齊，惟有另結新歡，佢有機會嫁入豪門嘅，只係並非佢最愛，同埋今年仲未係時機。」

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