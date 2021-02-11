【相敬如賓？】吳若希4招玩殘老公　自揭火爆真性情

「火辣」人妻吳若希（Jinny）真係好鍾意「分享」私事，經常毫不避忌公開鬧老公Alex，依家仲索性拍片「逼老公做愛做的事」！話說佢最近終於開咗影片頻道，頭炮就係「相敬如賓周」，大家唔好諗衰嘢，佢話：「因為為咗夫妻和睦，所以每個月都會Set 1個星期，就係我同我老公之間要相敬如賓！」嗰日Alex就應承佢全日都要「Say Yes」！

先嚟第1個挑戰，就係修鼻毛同擠暗瘡！Jinny大聲用普通話呼喝「寶貝」2次叫老公出場，當Alex聽到老婆叫佢「攞埋擠暗瘡嗰支嘢出嚟」時嗌唔好，Jinny立即火起瞪大雙眼：「冇得Say No呀今日！」之後進行中嘅時候又爆ｌ「今日我話事呀，嚟咩啫你！」跟住佢補飛話自己「真係好欺文、賢良淑德」時，都忍唔住笑！

而第2個挑戰係公主抱，Jinny要好似影結婚相嗰時頭髮飛起，又唔可以太快，又要好似英女皇咁轉圈，可以同大家Say Hi，要求多多，但Alex都係默默接受！到第3個挑戰，Jinny就假民主叫老公揀做掌上壓或仰臥起坐，最後都係由佢決定做前者，又不斷咁騷擾老公！

而最後就係做家務，連Jinny細佬都叫姐夫幫手洗碗！不過Alex終於顯威風，竟然瞓喺床到打機，不過喺老婆淫威之下，Alex都屈服，求其吸吓塵交貨！Jinny又突然問老公：「我肥唔肥呀？」Alex就答：「肥！」搞到Jinny睥到佢行，Alex就好認真話：「你話All Day Yes嘛！」搞到老婆又嬲又笑，唔少網民睇完就大讚好笑「Keep住做💪🏻長做長有」、「Jinny露出真性情」、「會唔會有一集係何生玩番Jinny」！