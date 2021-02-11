團年行大運 盆滿缽滿

農曆年三十是團年歡聚的大日子，很多人吃過團年飯後都會出外行大運，藉此迎接新一年。今次請來著名玄學家馬君程師傅，根據「奇門遁甲」以八門和星象擇吉位，夾啱方位好運自然來！

正南「生門」 團年好意頭

今年農曆年三十是西曆2月11日，「奇門遁甲」中的「生門」財位在正南方，所以一眾老闆或家庭支柱想提升財運，團年飯敍可坐於正南位。至於「六合」星臨到西北方，此星象代表桃花姻緣，想催旺人緣或準備結婚者，不妨坐於西北位。主文昌事業運的「天輔」星則在西南方，從事文化、教育或打工仔可坐此處。長輩或老人家可坐於東南方的「休門」，亦有助提升健康運勢。馬君程師傅表示，團年飯除了傳統意頭菜如生菜、蠔、豬手等，亦可選擇包羅萬有的盆菜，取其盆滿缽滿之意；還可預備生果和甜品，如蕉代表招財、桔代表大吉、湯圓代表圓滿。

十二生肖旺位 財色兼收

除夕除了吃團年飯，當然要行大運！雖然今年的年宵市場受疫情影響而有限度開放，但馬君程師傅表示，其實行大運不一定逛指定場所，只要朝所屬生肖當旺方位出發亦可吸納福氣，例如肖牛者年三十想去旺角花墟或各區花店買年花，出門可先向旺財位「正北」行100步，立財運後再去目的地便可；如牛仔牛女想提升桃花運的話，出門可先向「正南」行100步再朝目標進發，亦可收行大運之效。