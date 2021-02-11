經典賀年歌Twins陪住過年　最洗腦一首竟然來自泰國女子組合

今日係年卅，送鼠迎牛，就同各位讀者拜個早年，祝大家身體健康，牛氣沖天！每逢新年，無論你想定唔想，一定會洗腦式聽到好多賀年歌，真係午夜夢迴，都不停響起「財神到財神到，好心得好報」呀！

睇番咁多經典賀年歌，一定要提起Twins，君不見過年大街小巷，佢哋嘅《你最紅》、《孖寶668》等都有大批捧場客不斷翻loop，而且每年更會有網民留言寫上祝賀句，仲話自己loop到依家，一啲都唔厭！

而佢哋嘅《好一朵迎春花》係改編自卓依婷嘅《迎春花》，Twins版本進行咗改編，較原版喜感更強。阿Sa（蔡卓妍）嘅反串演唱同MV中謝霆鋒、陳奕迅嘅無厘頭表演都令人笑到肚痛。

至於農夫同任賢齊（小齊）於2010年間所合唱嘅《紅包拿來》，節奏輕快再加埋農夫段rap，成功突破傳統賀年框框，而歌詞方面，單係呢句「恭喜你發財，快把紅包拿來」就已經可以唱出祝福，又能表明來意，有網民亦留言大讚：「拜年唱呢句，利是即到手！」

不過講到最洗腦一定係女子團體「中國娃娃」呢首《發財發福中國年》，2001年發行，每逢過年各唱片店幾乎會播呢首歌，洗腦到暈。估唔到，唱紅呢首歌嘅「中國娃娃」，竟然係來自泰國嘅女子組合。

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